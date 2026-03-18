Val Kilmer 'regresa de la muerte': Director de Hollywood anuncia que lanzará nuevo filme con el actor

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mundo del espectáculo ha quedado en shock ahora que un director de Hollywood acaba de informar que el fallecido actor estadounidense, Val Kimer, a un año de su deceso va a 'regresar de la muerte' y volverá a la pantalla grande, pues anunció que lanzará un filme que va a contar con la participación de la estrella de filmes como Batman, gracias a la Inteligencia Artificial.

Desgraciadamente, el mundo del cine perdió a una de sus estrellas más queridas el pasado martes 1 de abril del 2025, debido a que se confirmó que Kilmer falleció en Los Ángeles, California, a los 65 años de edad. La causa de su deceso se dijo que fue por una neumonía, según su hija, Mercedes Kilmer, la cual declaró que su padre perdió la vida en paz y rodeado de sus seres amados.

El director de nombre Coerte Voorhees, fue el que declaró que gracias a la empresa de tecnología de inteligencia artificial (IA) ha resucitado al actor estadounidense, para que este puede cumplir con el personaje de su cinta nueva, As deep as the grave, la cual se suponía que iba a grabar como protagonista a inicios del 2025, pero que nunca pudo filmar ni una solo escena a causa de sus problemas de salud que culminaron en su muerte.

FIRST LOOK: Val Kilmer has been resurrected via AI to star in the new movie "As Deep as the Grave."



Kilmer was cast in the movie in 2020, five years before his death. But he was too sick amid his throat cancer battle to ever make it to set. Now an AI version of the actor is… pic.twitter.com/OjWHUdrsXn — Variety (@Variety) March 18, 2026

Kilmer iba a darle vida al personaje del padre 'Fintan', un sacerdote católico y espiritualista nativo americano, que según Voorhees, era perfecto para él y por eso es que se negó a reemplazarlo, y gracias a la Inteligencia Artificial y la empresa antes mencionada, es que se tuvo la idea de usar este avance en la tecnología para no tener que elegir a un nuevo actor, sino que fuera Kilmer el que aparezca en pantalla: "Él era el actor que yo quería para este papel", dijo para Variety.

Este será el primer papel póstumo que haga el actor de Real Genius, que fue autorizado por la familia, quienes aseguraron que este proyecto, basado en un relato real que cuenta la historia de las excavaciones de los arqueólogos Ann y Earl Morris en el Cañón de Chelly, será un tributo al legado que dejó su amado padre, hermano y familiar con sus más de seis décadas de carrera artística. En el mismo filme, van a tener un papel principal Abigial Lawrie y Tom Felton.

#QEPD uD83DuDD4A?Hasta siempre Val Kilmer, tenia 65 años de edad



Fue un gran actor de #Hollywood que probó el estrellato como protagonista con papeles de Jim Morrison y Batman, pero cuyos dones proteicos y personalidad esquiva también lo convirtieron en un actor secundario de alto… pic.twitter.com/rNyLdP1WEF — PERIÓDICO SupreMo uD83DuDD34 (@Diario_Supremo) April 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui