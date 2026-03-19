¿Anuncia el fin del mundo? Mhoni Vidente hace una estremecedora predicción que aterra a miles

Ciudad de México.- La reconocida pitonisa nacionalizada mexicana, Mhoni Vidente, de nueva cuenta ha alarmado a sus millones de seguidores, debido a que en su reciente programa, hizo una estremecedora predicción sobre un evento que va a sacudir México y al mundo entero en medio de las guerras, por lo que se aterraron miles de sus oyentes, ¿acaso es que la vidente anunció el fin del mundo?

La vidente, en el programa que tiene en Univisión, declaró que este 2026, en medio de todos los conflictos que hay, por parte del universo va a caer un meteorito en México, asegurando que esto es solo un mensaje divino por parte de Dios para analizar mejor la Guerra en Medio Oriente y todos los conflictos políticos: "Nos va a caer un meteorito, ay no, ya se van a decir 'esperate Mhoni'… Yo le dije: 'Espérate, Dios', pero es solo para que se me apacigüe la gente, porque últimamente anda muy violentada, guerras por aquí, guerras por allá".

Ante esto, la exparticipante del programa Hoy, declaró que lejos de ser una catástrofe, esto en realidad es solo una señal divina para que toda la humanidad busque fortalecer la fe en Dios y que eso sea lo que los aleje de todos los conflictos, que se busque una manera pacífica: "Son las señales que nos está dando Dios, si va a caer, pero no se me asusten, no va a pasar nada grave, recen más".

Cabe mencionar que Mhoni Vidente no dio una fecha exacta, pero señaló que el impacto podría ocurrir en algún punto del centro del país, mencionando específicamente Querétaro y el Estado de México, asegurando que por fortuna, aunque será impactante, en realidad no habrá consecuencias catastróficas: "¡Tranquilos! Pero si nos va a caer, se acuerdan de ese meteorito del año pasado, que venía cayendo en la Ciudad de México, pero se fue para otro lado. Pues ahora sí nos va a caer, allá en Querétaro o en el Estado de México, pero no va a ser nada de catástrofe".

Fuente: Tribuna del Yaqui