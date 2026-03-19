¿Despidieron a Meghan Markle por poco profesional? Dicen causa real del termino de su contrato con Netflix

California, Estados Unidos.- Después de que se anunciara que Netflix y la polémica exroyal del Reino Unido, Meghan Markle, habían tomado la decisión de disolver su alianza, dejando que su proyecto, As Ever, siga sin la plataforma, ahora, ha comenzado a rumorearse que la real causa de la culminación de su contrato sería por el hecho de que incomodaba a ejecutivos y colaboradores, señalando un comportamiento poco profesional en las juntas.

Como se sabe, en el año del 2020, después del denominado Megxit, en el que ella y su esposo, el Príncipe Harry, renunciaron a sus puestos como miembros senior de la Corona británico y se fueron a los Estados Unidos, firmaron un acuerdo millonario con la plataforma, en la que realizaron proyectos como Meghan y Harry, en el que destrozaron a la familia de Harry, With Love, Meghan y As Ever, que muestra las labores de Meghan como madre y empresaria.

Ahora, en este 2026, se ha confirmado que el contrato que tenían, se ha disuelto y la participación de Netflix con la marca de estilo de vida As Ever de la antigua duquesa de Sussex, va a seguir sin ellos, afirmando que fue por común acuerdo y que siguen con relaciones cordiales en espera de nuevas colaboraciones juntos. Pero, según el medio Page Six, esta separación no sería pacífica como alegan y no habría posibilidad de otro contrato.

Meghan confirmó termino de contrato con Netflix. Internet

¿El motivo?, según fuentes cercanas al nieto de la fallecida Reina Isabel II, Meghan durante las reuniones que hacían vía Zoom de la nada, cuando "se sentía ofendida" por comentarios o decisiones del equipo creativo, con las que no concordaba, solo se iba, lo que supuestamente generaba "incomodidad entre ejecutivos y colaboradores", además de que supuestamente, también interrumpía al hijo menor del Rey Carlos III o hablaba por encima de este, cuando no le parecía lo que decía, haciendo que supuestamente se formara un "ambiente complejo en la dinámica de trabajo" que tensaba todo y retrasaba el trabajo.

Ante esto, el equipo legal de la cuñada y el hermano del Príncipe William han salido a rechazar categóricamente estas versiones, clasificando estas declaraciones como "misóginas", afirmando que las ausencias en reuniones "respondían a su rol como madre trabajando desde casa", y no a conflictos profesionales, afirmando que no hay fricciones con gente de Netflix y su relación sigue siendo cordial, incluso que hay proyectos en proceso.

Meghan niega tener conflictos con Netflix. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui