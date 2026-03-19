Horóscopo Chino: Descubre que te depara este jueves 19 de marzo del 2026, día del Dragón de Agua Yang

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este jueves 19 de marzo del 2026, en el que es el día del Dragón de Agua Yang, ¿acaso vendrá el amor a tu vida o habrá suerte en el dinero?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

la energía del Dragón suele resonar muy bien contigo, y hoy podrías notar que ciertas ideas comienzan a encajar como piezas de un rompecabezas, por lo que es un buen momento para negociar, confía en tu intuición.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Agua Yang sugiere que la flexibilidad puede abrir caminos inesperados, por lo que debes de dejar la rigidez y buscar un cambio en tu forma de trabajar y hacer las cosas de forma diferente y realizar pequeños cambios.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Dragón y el Agua Yang crean una atmósfera dinámica que puede despertar tu espíritu aventurero, por lo que debes de elegir bien tu camino y lanzarte a esa nueva dirección con toda la información necesaria.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Hoy podrías comprender mejor las motivaciones de alguien cercano o detectar un cambio en el ambiente laboral o social, a causa de que el Agua Yang también trae claridad emocional si te tomas un momento para observar.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Podrías sentir que las ideas fluyen con facilidad o que otros buscan tu opinión, por lo que es importante que aproveches la afluencia de inteligencia, y que el Agua Yang potenciará tu carisma natural y tu capacidad para liderar situaciones complejas.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Conviene escuchar con atención antes de revelar tus propias cartas, recuerda que el verdadero poder es saber cuando es el momento correcto de usar tus conocimientos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El Dragón impulsa la iniciativa y el Agua Yang aporta intuición para elegir bien el camino, incluso podría surgir una propuesta interesante o una idea que despierte tu entusiasmo, pero antes de hacer cualquier movimiento, debes de analiza cada detalle, y seguir tu intuición.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Quizás una conversación o una experiencia inesperada despierte tu creatividad, por lo que buscarás un cambio, pero debes de entender que los cambios van poco a poco, y puedes explorar ya que el Dragón propone expansión, mientras el Agua Yang sugiere explorar nuevas perspectivas.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Hoy podrías brillar en reuniones, debates o conversaciones donde se valoren las ideas rápidas, debido a que el Agua Yang refuerza tu capacidad para improvisar y adaptarte a situaciones cambiantes.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Podrías recibir reconocimiento por un trabajo bien hecho o por una opinión precisa, debido a que el Dragón suele activar en ti un deseo de demostrar capacidad y liderazgo, y el Agua Yang favorece la claridad mental para organizar proyectos o resolver un asunto pendiente.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

El Dragón tiende a ocupar espacio, mientras tú valoras la honestidad y la justicia, por lo que hoy conviene elegir bien qué batallas vale la pena discutir. A veces observar en silencio permite comprender mejor lo que realmente ocurre.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Quizás alguien comparta contigo una idea que merezca explorarse con más calma, por lo que es importante que te tomes tu tiempo para analizar una decisión, y no debes de apresurarte.

Fuente: Tribuna del Yaqui