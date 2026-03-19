Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 20 de marzo 2026: Predicciones para el amor, dinero y trabajo con Sol en Aries

Ciudad de México.- El viernes 20 de marzo de 2026 no pasa desapercibido: marca un giro energético importante, de esos que se sienten aunque nadie los explique. Es el momento en que el Sol entra en Aries, dando inicio a un nuevo ciclo astrológico, como si el universo dijera "borrón y cuenta nueva, pero ahora sí hazlo bien". Nana Calistar lo diría sin rodeos: si estabas esperando una señal para empezar de nuevo, aquí está… pero no quieras correr cuando todavía estás aprendiendo a caminar.
En el tarot, la carta que acompaña este día es El Loco, que no habla de irresponsabilidad, sino de comienzos. Es esa energía de atreverse, de dar el primer paso sin tener todo resuelto, pero confiando en que el camino se irá mostrando.
Horóscopos de Nana Calistar para este VIERNES 20 de marzo de 2026
- Aries
Se prende tu temporada y se te nota: traes chispa, ganas y hasta un toque de “quítate que ahí te voy”. Aprovecha, pero no te lleves a nadie de corbata. En el amor, podrías iniciar algo nuevo… pero no corras más que la otra persona.
- Tauro
Mientras todos andan acelerados, tú necesitas bajar revoluciones. Este viernes es para observar más que actuar. En el amor, alguien podría confundirte… pero en el fondo ya sabes qué quiere.
- Géminis
Entre lo que dices y lo que entienden hay un mundo de diferencia, así que mide bien tus palabras. En el amor, evita prometer lo que no estás seguro de cumplir.
- Cáncer
La energía te empuja a salir de tu zona cómoda, aunque no te encante. A veces crecer incomoda. En el amor, alguien podría pedirte más claridad… y ya no puedes seguir evadiendo.
- Leo
Traes fuego interno y ganas de brillar, pero cuidado con querer imponer tu punto de vista. En el amor, podrías atraer miradas… pero también uno que otro drama.
- Virgo
Quisieras que todo tenga orden, pero este viernes viene medio caótico. Aprende a fluir. En el amor, alguien podría sorprenderte rompiendo tus esquemas.
- Libra
El día te pone frente a decisiones que ya no puedes aplazar. Ni para un lado ni para el otro: decide. En el amor, podrías darte cuenta de que alguien quiere algo más serio.
- Escorpio
Algo dentro de ti se activa, como si supieras que viene un cambio fuerte. Confía en esa sensación. En el amor, evita juegos de poder… porque podrías salir perdiendo.
- Sagitario
Se te abren oportunidades, pero también distracciones. No todo lo que parece divertido te conviene. En el amor, alguien podría ilusionarte… pero ve despacio.
- Capricornio
Este viernes te mueve el piso en temas personales o familiares. No todo lo puedes controlar, y está bien. En el amor, alguien podría buscarte cuando tú ya estabas soltando.
- Acuario
Traes ideas nuevas, ganas de hacer cambios y romper rutina. Dale, pero sin dejar cosas a medias. En el amor, podrías tener una conversación que marque un antes y un después.
- Piscis
Vienes de cerrar ciclo y se nota: este viernes empiezas a ver todo con más claridad. En el amor, podrías decidir soltar algo que ya no te hacía bien… y sentir alivio.
