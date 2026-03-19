José Emilio Fernández Levy arremete contra prometido de Ana Bárbara por este poderoso motivo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el reconocido estudiante del CEA para actor y presentador, José Emilio Fernández Levy, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que acaba de volver a arremeter en contra del agente de aduanas, Ángel Muñoz, que es conocido por ser el prometido de la querida cantante de gruperas, Ana Bárbara, después de que lo destaparan de infiel en televisión nacional e internacional.

Como se sabe, hace un par de días que en el programa El gordo y la flaca, se compartió una entrevista con Adriana Tovar, periodista costarricense, expusieron que supuestamente ella mantiene una relación extramarital con Muñoz desde septiembre del 2025. Pese a que Ángel le advirtió que la demandaría si seguía hablando, Adriana dejó en claro que ella no temía, afirmando que tiene pruebas de lo que dice, y hasta en redes sociales compartió varios audios en los que se puede escuchar al agente de aduanas despotricando en contra de la denominada 'Reina Grupera'.

"Que bajeza de Ángel de estar con una mujer como Ana Bárbara: trabajadora, una dama echa y derecha con modales, con educación. Es como cambiar un McLaren por un vocho".

"No estoy loco, (Ángel) es una mala persona que se ha dedicado a hacerle el mal a mi mamá".

Francisco Ugalde "Desde hace mucho tiempo supe que este tipo hacía conductas inadecuadas. Se venía venir. Algo que empieza mal, termina mal. Es un tipo que miente sistemáticamente".

Fuente: Tribuna del Yaqui