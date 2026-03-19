JP, vocalista de Los Recoditos, habla de escándalo de violencia de Rafael González y aclara su 'despido'

Ciudad de México.- El vocalista actual de la Banda Los Recoditos, conocido como YeiPi o JP, acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, en la que finalmente rompió el silencio sobre el el fuerte escándalo de violencia en el que está sumido su colega, Rafael González, ante acusaciones de su esposa de maltrato físico y emocional, aclarando si será despedido de la agrupación, como se ha dicho.

Fernanda Redondo Cortéz, mediante un video en TikTok, declaró que los 12 años de matrimonio que tenía con Rafael, los ha vivido entre maltrato físico, psicológico y emocional, asegurando que la situación ha causado un deterioro de manera grave su salud mental, al grado de que actualmente recibe atención psiquiátrica. Por su parte, el cantante aclaró que actuará bajo los leyes y negó lo sucedido, afirmando que se dio una pausa musical para enfocarse en el caso, mientras que salían videos en el que es ella la que se autolesiona, creando mucha polémica alrededor del caso.

Ahora, el que es vocalista de la agrupación, dejó en claro que tanto para él como para el resto de los creadores de temas como No Te Quiero Perder, fue una gran sorpresa, ya que no se esperaban algo así y jamás vieron o notaron algo extraño en esa relación que los llevara a sospechar de violencia: "Desde que llegué me arropó demasiado y cuando estamos en Mazatlán la verdad no salíamos mucho, pero en la gira estamos mucho tiempo y llegamos aquí y cada quién se desatiende y no sabemos que hace cada quién, pero sorprendió demasiado".

Rafa González, vocalista de la Banda Los Recoditos DA LA CARA tras ser ACUSADO de V10L3NC14 por su esposa. Además, REVELA que NUNCA podría atacar a una mujer. ¿Qué opinas de sus declaraciones?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/SbPFAwZNgw — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 6, 2026

Ante esto, mencionó que los videos que salieron de Fernanda, cree que son muy fuertes y lo sorprendieron demasiado, pero que ya las leyes están actuando y por eso, como ya hay un proceso ante autoridades, no pueden hablar mucho del tema ni dar opiniones de nada: "Fue algo muy sorprendente, lo mismo, así como se sorprendieron ustedes, nos sorprendimos nosotros, no teníamos conocimiento de nada. Pues son imágenes muy fuertes pero la ley ya está tomando cartas en el asunto".

Con respecto a la salida de Rafael, declaró que fue el intérprete de Ando Bien Loco, quien tomó la decisión y que no fue despedido o que la agrupación lo sugirió: "Fue decisión de él, que dijo 'sabes que, está pasado esto y no es algo que pueda pasar por alto, que pueda seguir trabajando', y pues pidió su baja temporal y también es válido, a pesar de tener un compromiso, un contrato, también tenemos vida personal". De la misma manera, agregó que todos los de la banda lo extrañan mucho y han forjado una amistad cercana, por lo qe lo desean de regreso.

JP, vocalista de Los Recoditos, rompió el silencio tras la polémica de su compañero Rafael González, pues asegura que él nunca vio algo raro. uD83DuDC40uD83DuDCA5#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

.uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVOhttp://bit.ly/VivoVLA pic.twitter.com/HeDx3rnAhg — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui