¿Karime Pindter, amante de Yordi Rosado? Los captan "acaramelados" y el conductor de Televisa responde

Ciudad de México.- A semanas de que se comenzara el rumor de que la querida influencer y actriz, Karime Pindter, estaría siendo la amante de Yordi Rosado, metiéndose en su relación sentimental con la famosa escritora mexicana, Melissa Mochulske, después de que se les captara "muy acaramelados" y que aparentemente tenía "mucha química", el polémico presentador y actor de Televisa acaba de dar una contundente respuesta al tema.

Como se sabe, desde hace varios días que comenzó a decirse que Rosado y la exparticipante de Acapulco Shore se encuentran en una supuesta relación prohibida, ya que el expresentador de Otro Rollo tiene varios años de romance con la escritora anteriormente mencionada. Cabe recordar que las estrellas de la empresa San Ángel trabajaron mucho en los últimos meses, y crearon una amistad muy cercana, por lo que se les ha visto salir juntos en varias ocasiones, y se dice que se le vería "mucha química" al estar juntos.

Mientras que la exparticipante de La Casa de los Famosos México se ha mantenido en silencio ignorando los chismes y rumores, por su parte, el polémico artista mexicano ha decidido dejar muy en claro que entre él y Pindter no hay más que una relación laboral y una amistad estrecha, que se generó a raíz de sus entrevistas y trabajos juntos en el último año, con su muy usual sentido del humor y clásica manera despreocupada.

Karime Pindter, abre las puertas de su casa en un divertido recorrido con Yordi Rosado ?



uD83DuDD17 https://t.co/aO0nB7f9vy pic.twitter.com/5Mler4R9AE — KWW (@KarimeWorldwide) March 12, 2026

Mediante su cuenta de Instagram y otras redes sociales, el presentador de De Noche Con Yordi Rosado, ha comenzado a presumir su relación amorosa con Melissa, en la que se ve que pasó todo el fin de semana con la escritora mexicana y la familia de ella, demostrando que está feliz, estable y es real su formalidad con su relación actual, dejando en claro que no va a "andar experimentando química por otros lados", y por ende, que no anda con Karime.

Cabe mencionar que de la misma manera, la presentadora de Karime Kooler e invitada especial del programa Hoy, hace un par de días que declaró, precisamente en una entrevista con Rosado, que ya se encuentra en su propia relación amorosa al lado de un hombre, al que por el momento no ha presentado, pero que se espera que pronto presuma en sus redes sociales con sus millones de fans.

Para todos los que andábamos con el pendiente —o de plano con el Jesús en la boca— uD83DuDE05uD83DuDE4F sobre la “supuesta” relación entre Yordi Rosado y Karime Pindter…



(…porque sí, se había desatado el chismecito de que andaban muy juntitos y con “mucha química” uD83DuDC40uD83DuDCA5)



Pues resulta que ya… pic.twitter.com/uuaeOgxqHk — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui