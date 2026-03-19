Kevin Spacey libraría cargos por agresión sexual; reportan que llegó a acuerdos con 3 víctimas

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido actor de Hollywood y director de teatro, Kevin Spacey, al parecer está viendo la luz en medio del túnel oscuro que son sus problemas legales, debido a que se dice que va a librar tres cargos por agresión sexual, ya que supuestamente habría llegado a un acuerdo extraoficial con las víctimas varoniles que lo acusan de estos terribles delitos, presuntamente efectuados entre el 2000 y el 2013.

Desde mediados del 2022, Spacey enfrenta acusaciones de abuso y agresión sexual por parte de 4 hombres diferentes, por lo que a inicios del 2023 llegó a juicio con un total de 12 delitos sexuales, entre ellos, cuatro por abuso sexual, el resto por acoso y agresión sexual, en Londres ante el Tribunal de la Corona de Southwark. Después de varios meses en juicio, el 26 de julio del 2023, las autoridades de Londres lo declararon inocente de 9 de los 12 cargos, exonerándolo, pero dejando todavía tres cargos por resolver, a cual, se le sumó uno nuevo a mediatos del 2024.

Desde ese momento, se ha estado en investigaciones y deliberaciones por parte de los delitos en contra de estos hombres, por lo que estaba previsto que en el mes de octubre de este 2026, el actor de House of Cards, enfrentara su juicio civil en el High Court de Londres, sin embargo, ahora se ha informado que este quedó suspendido a causa de que presuntamente habría llegado a un acuerdo extrajudicial con tres de los hombres que lo estaban demandando por agresión sexual, según los informes de la BBC.

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El ganador del Oscar, #KevinSpacey declaró que no tiene hogar ni ingresos estables. Básicamente trata de sobrevivir en hoteles y en cualquier lugar donde sus amigos lo alojen.



Todo esto es a raíz del costo de luchar contra las acusaciones de agresión s3xu4l, motivo por… pic.twitter.com/02ykBA4BXF — Juanito Say (@JuanitoSay) November 20, 2025

Hasta el momento, se desconoce el acuerdo al que habría llegado el actor de Belleza Americana con sus presuntas víctimas, pero al parecer con esto, no tendría que volver a pasar por un juicio, ni civil ni penal bajo acusaciones de estos tres hombres, que lo acusan de haberlos agredido de manera sexual en diferentes ocasiones entre el año del 2000 y del 2013, mientras que era el director artístico del Old Vic de Londres.

Cabe recordar que uno de los demandantes lo señala de agredirlo "deliberadamente en 12 ocasiones" entre los años del 2000 y el 2005, mientras que otro afirma que sufrió "daño psiquiátrico y pérdidas económicas", a raíz de esto en el año del 2008, mientras que el tercer denunciante que decidió dar su nombre, Ruari Cannon, que formó parte del elenco de Sweet Bird of Youth en el Old Vic en 2013, afirma que lo manoseó en una fiesta tras la noche de prensa de la obra, describiendo que "actuó como un tiburón" antes de pasar a "modo prensa" frente a las cámaras.

One of the accusers, Ruari Cannon, who has waived his right to anonymity, also settled with the Old Vic theater over Spacey claims two weeks ago. Spacey was artistic director at the Old Vic when Cannon claims the Oscar-winner groped him at a party https://t.co/QmmA8ZcoKl — Deadline (@DEADLINE) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui