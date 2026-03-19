No es 'Indestructible': Chuck Norris es hospitalizado de emergencia; esto se sabe de su estado

Hawái, Estados Unidos.- Tal parece que la leyenda del cine de acción, Chuck Norris, en realidad no es tan Indestructible como se creía, debido a que hace un par de minutos ha estado circulando la noticia de que tuvo que ser hospitalizado de emergencia durante las vacaciones que se tomó por Hawái, y hasta el momento esto es lo que se sabe de su estado de salud, ¿acaso está muy delicado?

Como se sabe, por años, el nombre de Norris es aplaudido y admirado por muchos debido a que es uno de los actores de Hollywood de la época de oro, que no brilló por el drama, la comedia o los musicales, sino por sus filmes llenos de acción pura, en el que se le veía sobrevivir a combates cuerpo a cuerpo, explosiones y choques de autos, por lo que es considerado como uno de los 'Indestructibles de Hollywood', junto a Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, y otros más.

Pero ahora, este miércoles 19 de marzo, todo ha cambiado, ya que mediante el medio estadounidense se informó que el pasado martes 18 de marzo, Chuck sufrió una emergencia médica durante sus vacaciones en la Isla de Kauai, lo que llevó a que la estrella de Walker, Texas Rangers, fuera ingresado a uno de sus hospitales en calidad de urgencia, despertando la preocupación de sus millones de fans.

Hasta el momento se desconoce cuál fue la emergencia médica que sufrió Norris, pues la familia del actor de El Furor del Dragón, no se han pronunciado para revelar si fue un accidente al explorar la isla, uno casero o tal vez una condición de salud, como el corazón o neuronal, pero se espera que pronto se puedan dar más informes al respecto. TMZ declaró que una fuente afirmó que hace 24 horas, Norris lucía sano, feliz y con un gran sentido del humor.

Cabe mencionar que Norris hace nueve días celebró sus 86 años de edad, compartiendo un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece entrenando boxeo con un preparador físico, y un poderoso mensaje en el que afirma que pese a sus casi nueve décadas, él se sigue sintiendo joven y preparado para continuar con estos entrenamientos: "No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86 años! No hay nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven".

Estoy agradecido por un año más, por gozar de buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado para mí más de lo que podéis imaginar", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui