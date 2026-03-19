NOTA EXCLUSIVA: Carín León habla de Adriel Favela, la 'rapeada' y lo que sigue después de La Cura Fest

Hermosillo, Sonora.- Carín León platicó en exclusiva para TRIBUNA sobre lo que vivió en La Cura Fest y la supuesta colaboración con Adriel Favela, quien asistió a su concierto. El cantante sonorense habló para la cámara de este medio y comentó sentirse contento por el resultado de La Cura Fest, que se celebró el pasado 14 y 15 de marzo.

Se dijo listo para seguirle mucho más de lo que se esperaba, listo para aplicarlo el año que viene. Sobre su colaboración con Adriel Favela, el artista comentó que por el momento no hay nada oficial, pero que no lo descarta.

Todavía no se ha dicho nada, nos saludamos como amigos que somos de toda la vida, pero es cuestión de tiempo a otro; entonces no descarto la posibilidad de seguir colaborando con mi compadre, que ya tenemos muchas cosas juntos", mencionó.

VIDEO: Carín habla de Adriel Favela, la 'rapeada' y lo que sigue después de la Cura Fest

Respecto al amor a Sonora, dijo: "Depende mucho de la persona, de la crianza, de la capacidad que tienen las personas de ver lo que tienen en su lugar de origen, pero creo que solo se entiende con el tiempo, comparando lo que tiene tu ciudad con otras partes del mundo", contó.

Al cuestionarle si tiene idea del impacto que tiene en la gente: "Tengo una idea de lo que la gente puede pensar porque también he sido fan de artistas; me ha tocado ver las posturas que no vemos de otros artistas, la humanidad de muchos, lo que sufren, lo que valen, y creo que eso me devuelve a ser más humano, me aterriza un poco en lo que todos tenemos. Todos somos humanos y eso es lo que ayuda a empatizar con toda la gente".

El compromiso del festival, la verdad, que me lo gocé arriba del escenario, pero fueron días de mucho estrés, de que todo saliera bien, de que todo estuviera perfecto, de que no hubiera ningún inconveniente y todo salió superbién", dijo.

VIDEO: Carín habla de Adriel Favela, la 'rapeada' y lo que sigue después de la Cura Fest

"Pero una fecha tan importante para mí y para mi ciudad me tenía un poco nervioso, un poco intranquilo", expresó León. "La verdad, bien bonito; con todos ellos he creado una amistad bien bonita", expresó sobre los artistas con los que compartió escenario.

"Creo que tienen mucho que ver con mi sonido, con mi carrera, entonces fue muy fácil invitarlos. Saben el amor que yo le tengo a mi tierra, pero igual ellos están enamorados de sus lugares de origen y me hizo mucho sentido lo de traer a ellos y también se vio en el gusto de la gente".

En cuanto a la 'rapeada', que mencionó en la entrevista con DevilX, el intérprete de 'Primera Cita' comentó: "Ojalá yo, como persona que escucho muchos géneros, también me gustaría abordar esos lados que la gente no conoce de mí y que obviamente me tocó vivir de más chamaco y que forman parte de la esencia de Carín", expresó.

Sobre la gente que asistió a La Cura Fest, extendió su agradecimiento: "Muchísimas gracias y el próximo año nos vemos por allí y la gente que nos quiera acompañar también a España, nos vemos por allá", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui