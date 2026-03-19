¿Quién gana la Villa 360 en 'Exatlón México' y conexión con fans? Adelantos de este 19 de marzo de 2026

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy intensas y al parecer las polémicas se encenderán nuevamente en competencia, debido a que se dice que habrá una conexión con fans en redes sociales que todos quieren. Además de que se ha revelado en los spoilers de que equipo ganará la Villa 360 la noche de este jueves 19 de marzo del 2026.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que en adelantos que han salido en redes sociales, se ha visto que habrá muchas tensiones entre los varones, sobre todo entre Adrián Leo y Mono Osuna, pues el rojo no estaría nada feliz con el premio que se llevaron los azules en la Batalla Colosal.

Con respecto al equipo que podría llevarse el premio especial que ha anunciado Antonio Rosique, que es conectar con los fans, se dice que va a ser nuevamente para el equipo de Mati Álvarez, pues señalan que podría haber entre los atletas rojos una especie de subidón ante las fricciones entre ellos mismos por estas derrotas y ya no querrían que el día se pinte solamente de azul como el pasado lunes 16 de marzo.

De la misma manera, se ha señalado que en cuanto al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, desgraciadamente la perderían el equipo de Evelyn Guijarro, pues señalan que este fin de semana será de "pesadilla azul", o sea, que los rojos estarían ganando todo, inclusive los Duelos por la Supervivencia, por lo que habría un dominio de los escarlatas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados para disfrutar de las comodidades, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui