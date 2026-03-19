Ricardo Montaner regresa a Hermosillo con 'El Último Regreso Tour'; aquí todos los detalles

Hermosillo, Sonora.- Ricardo Montaner está listo para regresar a Hermosillo con un concierto colmado de romanticismo, como parte de su gira 'El Último Regreso Tour 2026'. La cita para disfrutar de su voz y grandes éxitos es en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo el próximo 17 de abril de 2026.

Luego de una marcada ausencia de los escenarios, Montaner regresa para deleitar a sus fans y los amantes de la música romántica, por lo que este concierto promete ser una experiencia inolvidable con un repertorio que incluye más de 40 canciones, entre ellas clásicos como 'Tan enamorados', 'Será' y 'La cima del cielo'.

Ricardo Montaner regresa a Hermosillo con El Último Regreso Tour

A cantar tan enamorados...

Los boletos para el concierto, que dará inicio a las 21:00 horas, están disponibles a través de la boletera Xticket, con precios que van desde $920 en zona General B hasta $5,790 en zona VIP.

'El Último Regreso Tour' es una gira que celebra más de cuatro décadas de trayectoria musical de Ricardo Montaner, y promete ser una despedida emotiva y llena de energía. El artista ha descrito esta gira como un reencuentro con su público y una renovación personal.

Según dieron a conocer los organizadores, el escenario trae consigo una producción de alta gama que incluye iluminación profesional, pantallas LED y sonido de alta calidad. En México, el tour contempla 14 fechas que iniciarán el 15 de abril de 2026 en Tijuana y concluirán el 17 de mayo de 2026 en Mérida.

Detalles del concierto:

Fecha: 17 de abril de 2026

Hora: 21:00 horas

Lugar: Centro de Usos Múltiples (CUM), Hermosillo, Sonora.

RICARDO MONTANER ANUNCIA “EL ÚLTIMO REGRESO” WORLD TOUR 2026@montanertwiter, uno de los grandes referentes de la música romántica en español, anunció su esperado regreso a los #escenarios con el tour internacional “El Último Regreso World Tour 2026”.



La #gira comenzará el 21… pic.twitter.com/pLD0JA6Ymz — 24 Morelos (@24_morelos) November 4, 2025

PRECIOS:

VIP: $ 4,980

PLATINO: $4,520

ORO: $2,540

PLATA: $1,840

GENERAL A: $1,150

GENERAL B: $920

Fuente: Tribuna del Yaqui