Sergio Mayer responde críticas de Susana Zabaleta por puesto político y entrar a 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Sergio Mayer, brindó una entrevista en la que no dudó en darle una contundente respuesta a la actriz y cantante de ópera mexicana, Susana Zabaleta, por haberlo criticado severamente por tener un puesto político y descansar para entrar a La Casa de los Famosos, pidiéndole que si no le parece lo que hace, que ella deje Televisa y los escenarios para ser política.

La soprano y actriz de novelas como Fuego en la Sangre, hace unos días, en una entrevista, dejó en claro que ella siente que es un descaro lo que hizo Mayer, que considera frustrante e injusto su actitud de simplemente irse y no hacer nada, mientras que hay miles que no están en la politica, partiéndose "la mad..." para sacar adelante al país: "Este güey está muy cab.... ¡Qué pin... descaro de este hijo de su put... madre! Es frustrante que la gente no trabaje para nuestro país y que nosotros estemos partiéndonos la madre. Nos tienen hasta la madre".

Ahora, en entrevista para el programa Todo Para La Mujer, declaró que estaba bien con lo que hizo, porque aunque de manera política comprende que está mal, en realidad no se arrepiente porque el dinero que se ha ganado en ese tiempo fue obtenido de una manera moral correcta y de forma legal: "Políticamente fue incorrecto mi proceder, pero aclaro que el beneficio económico que obtuve fue moralmente y legalmente obtenido".

uD83DuDD25uD83DuDE31 "Este gü3y está muy cab40N, que pinc45 descaro. Es frustrante que la gente no trabaje para nuestro país": Susana Zabaleta se lanza contra Sergio Mayer por entrar a la Casa de los Famosos siendo diputado. @ChumelTorres en #LaRadioDeLaRepública pic.twitter.com/og9Ua50PKg — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 11, 2026

"Ese es el punto de visto de ella, es muy fácil opinar desde la comodidad de su casa, hay que meterse a ver que se hace. Yo invitó a cualquier persona que critique a participar activamente, que se involucre, que busque consensos".

"Estoy participando activamente en la política, porque yo era de los que criticaba a través de medios y redes. Mi hija me dijo que quería tener esa oportunidad, y me dio vergüenza que no podría".

uD83CuDFA5uD83DuDCA5 “Yo también criticaba”: Sergio Mayer responde a señalamientos tras su paso por La Casa de los Famosos. Asegura que participar en política cambia la perspectiva y reta a sus críticos a involucrarse. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/54gkRoqgOG — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui