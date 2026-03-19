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Carin León

Tras el éxito de La Cura Fest: Carín León planea rapeada para Hermosillo

Además de anunciar que llevará a La Cura Fest a España en 2027, Carín León tiene entre sus planes el rap para su próximo evento en Hermosillo

Tras el éxito de La Cura Fest: Carín León planea rapeada para Hermosillo
Carín León Planea Rapeada para Hermosillo Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Carín León demostró en La Cura Fest que es un amante de la música universal al congregar en este festival a artistas de géneros muy diversos. León, quien ya dio a conocer que llevará La Cura Fest a España en 2027, declaró que el rap está entre sus planes para un próximo evento en Hermosillo.

En una entrevista con el influencer DevilX, León expresó su deseo de traer a artistas de rap de renombre a Hermosillo, mencionando específicamente a Bone Thugs-N-Harmony como uno de los grupos que le gustaría presentar.

Carín León Planea Rapeada para Hermosillo
Carín León Planea Rapeada para Hermosillo

"Traigo una idea yo loca, como, díganos de rap, armar una rapeada o algo así, a ver si nos traemos a Bone Thugs o algo así", declaró León, quien recientemente reunió a grandes artistas de distintos géneros como Alejandro Sanz. Kany García, Lalo Mora, Elíseo Robles y Bobby Pulido.

Bone Thugs-N-Harmony es un grupo de rap legendario conocido por su peculiar estilo y voces armónicas, y ha trabajado con artistas como 2Pac, The Notorious B.I.G. y Eazy-E. Su éxito en 1996 con el sencillo 'Tha Crossroads' les valió un Grammy.

Carín León Planea Rapeada para Hermosillo
Carín León Planea Rapeada para Hermosillo

León también mencionó que La Cura Fest llegará a España en 2027, lo que demuestra su compromiso con la música y su deseo de llevar eventos innovadores a diferentes partes del mundo. Aunque no hay fechas concretas para el evento de rap, los fans de Carin León y del género pueden esperar un espectáculo emocionante en un futuro cercano.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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