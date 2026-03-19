Tras el éxito de La Cura Fest: Carín León planea rapeada para Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Carín León demostró en La Cura Fest que es un amante de la música universal al congregar en este festival a artistas de géneros muy diversos. León, quien ya dio a conocer que llevará La Cura Fest a España en 2027, declaró que el rap está entre sus planes para un próximo evento en Hermosillo.

En una entrevista con el influencer DevilX, León expresó su deseo de traer a artistas de rap de renombre a Hermosillo, mencionando específicamente a Bone Thugs-N-Harmony como uno de los grupos que le gustaría presentar.

Carín León Planea Rapeada para Hermosillo

"Traigo una idea yo loca, como, díganos de rap, armar una rapeada o algo así, a ver si nos traemos a Bone Thugs o algo así", declaró León, quien recientemente reunió a grandes artistas de distintos géneros como Alejandro Sanz. Kany García, Lalo Mora, Elíseo Robles y Bobby Pulido.

Bone Thugs-N-Harmony es un grupo de rap legendario conocido por su peculiar estilo y voces armónicas, y ha trabajado con artistas como 2Pac, The Notorious B.I.G. y Eazy-E. Su éxito en 1996 con el sencillo 'Tha Crossroads' les valió un Grammy.

Carín León Planea Rapeada para Hermosillo

León también mencionó que La Cura Fest llegará a España en 2027, lo que demuestra su compromiso con la música y su deseo de llevar eventos innovadores a diferentes partes del mundo. Aunque no hay fechas concretas para el evento de rap, los fans de Carin León y del género pueden esperar un espectáculo emocionante en un futuro cercano.

Fuente: Tribuna del Yaqui