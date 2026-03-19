VIDEO: "Belinda es el amor de tu vida": Fans le gritan a Christian Nodal en concierto y así responde

Ciudad de México.- Una vez más el reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, se encuentra dando de que hablar, debido a que han filtrado un video en el que se puede ver como varios de sus fans le gritan al reconocido intérprete el nombre de su expareja, la actriz y también cantante, Belinda, mientras que estaba ofreciendo un concierto en México, en el que le aseguraban que ella "es el amor" de su vida, a lo que este así les respondió.

El pasado miércoles 18 de marzo del 2026, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, se presentó en el Estado de México por la gira de sus conciertos, en los que en los últimos días ha dado de que hablar, ante la pelea que mantiene con Cazzu y que fans buscan darle un significado a cada mensaje que lanza después de cada uno de sus show, pero, en esta ocasión, el sonorense se ha puesto en el ojo del público por otra ex.

Mientras que Nodal hizo una pausa para prepararse a cantar otro de sus muchos éxitos, uno de los fans que se encontraban entre el público, comenzaron a grabar mientras que le gritaban al intérprete de Adiós Amor que el nombre de Belinda, y después le aseguraban que la protagonista de la serie Carlota le "sigue doliendo" porque aún siente algo por ella, ya que es "el amor de tu vida". Ante esto, el cantante lejos de molestarse o ignorar a los presentes, les dedicó una sonrisa una vez los ubicó y los saludó con un asentimiento de cabeza.

Nodal inició un proceso de tratamientos láser para eliminar varios tatuajes de su rostro, ¿porque Nodal se quita algo que durante años fue parte de su sello personal?

¿Cuál de todos se estará sacando?#ChristianNodal #RegionalMexicano #Famosos #Espectaculos #JavierCeriani pic.twitter.com/78WliHajwQ — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) March 13, 2026

Después de esto, por unos segundos varios corearon el nombre de la intérprete de Luz Sin Gravedad, que no perturbó a Christian, quien siguió con su show todo el tiempo previsto, y cuando el esposo de Ángela Aguilar finalmente concluyó con este, le agradeció a todos los que estaban presentes, incluso hizo mención a la locación de donde venían los gritos, por tomarse el tiempo de ir al concierto: "Gracias por regalarme una noche tan especial de todo corazón, desde las primeras filas a mi gente por allá atrás".

Cabe recordar que el intérprete de Por El Resto de tu Vida y Belinda tuvieron una muy mediática relación amorosa entre el 2020 y el 2022, después de haberse conocido en el 2019 al grabar La Voz México. Al inicio se les acusó de solo iniciar rumores de romance para darle publicidad al proyecto, sin embargo, poco a poco compartieron de su vida sentimental sus viajes, tatuajes y demás que los volvieron de las parejas más mediáticas incluso después de su separación.

Fuente: Tribuna del Yaqui