VIDEO: Botarga se viraliza tras protagonizar accidente en el que pisa a niño en plena fiesta

Ciudad de México.- Las fiestas infantiles suelen estar llenas de sorpresas, juegos y momentos memorables para los más pequeños. Una de las costumbres más recurrentes en este tipo de eventos es la contratación de animadores que visten trajes o botargas para dar vida a los personajes favoritos de los niños. Sin embargo, llevar uno de estos disfraces conlleva ciertos retos de movilidad y visión, lo que en ocasiones puede generar situaciones inesperadas.

Recientemente, las redes sociales han hecho viral un breve video de apenas unos segundos de duración que ilustra a la perfección las complicaciones de usar estos atuendos. En la grabación, captada durante una fiesta, aparecen tres personajes encargados de animar a los invitados, dos osos y un conejo. La tarea de estos animadores consistía en realizar una coreografía al ritmo de una canción festiva para alegrar el ambiente de los presentes.

Lo que llamó la atención de los usuarios en internet no fue la destreza de los bailarines, sino la notoria falta de energía en sus movimientos y un tropiezo. El protagonista de este momento fue la botarga de oso gris. Debido a las dimensiones del traje y a la poca visibilidad que ofrecen estos diseños desde el interior, el portador no se percató de un niño frente a él. Mientras el oso intentaba seguir la música, avanzó hacia adelante sin notar al pequeño.

Al dar un paso, el pie gigante del personaje hizo contacto con la cabeza del menor. Tras el pisotón la música no se detuvo y el oso siguió como si nada hubiera pasado. El momento quedó registrado de principio a fin gracias a alguien que decidió grabar la salida de los personajes. Al final, el incidente se quedó como una anécdota de una tarde de juegos, demostrando que en los eventos infantiles siempre hay espacio para lo impredecible.

Otro niño pisoteado

Este hecho recuerda a otro muy similar ocurrido el año pasado. Una familia quiso regalarle a su hijo un momento especial al presentarle en vivo a su personaje favorito, el famoso Payaso Plim Plim. En el video se observa a la familia reunida en el patio de una casa, y desde atrás aparece caminando la botarga de Plim Plim, que no notó al niño en su camino. En un segundo, el menor fue empujado accidentalmente por el disfraz y por poco lo golpea mientras trata de recuperar el equilibrio.

Fuente: Tribuna del Yaqui