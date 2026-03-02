Adiós a las apps de terceros: Así puedes crear stickers con tus imágenes en Google Fotos

Ciudad de México.- La aplicación de galería de Google dio un paso adelante al integrar una herramienta muy esperada por quienes utilizan teléfonos celulares con Android. Se trata de la posibilidad de generar strickers personalizados a partir de cualquier fotografía almacenada en la plataforma, una opción que facilita la tarea de compartir imágenes divertidas o creativas en redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

Hasta hace poco tiempo, esta función solo estaba habilitada para el ecosistema de Apple, pero ahora se expande para beneficiar a una base de usuarios mucho más amplia en todo el mundo. Para acceder a esta novedad, el único requisito es tener actualizada la aplicación a la versión 7.64. A partir de ese momento, el usuario solo debe abrir Google Fotos, elegir una imagen que contenga un sujeto bien definido y mantener el dedo presionado sobre él.

Gracias a la inteligencia artificial integrada en el sistema, la plataforma reconoce de manera automática el contorno de la figura, ya sea una persona, un animal o un objeto cotidiano. Al soltar el dedo, la aplicación separa ese elemento del fondo original y lo resalta con un borde luminoso. Este procedimiento tarda apenas unos pocos segundos en completarse, dejando la figura lista para ser copiada. Una vez que el elemento queda aislado, se convierte en un formato transparente que se puede pegar con total facilidad en diversas plataformas.

El resultado de este recorte digital es ideal para animar las conversaciones diarias. Al guardar este gráfico sin fondo, las personas tienen la libertad de enviarlo como una sticker dentro de chats grupales o individuales, o usarlo para decorar publicaciones en otras redes.

Finally happening - custom stickers on Android in Google Photos.https://t.co/nXI9oKkNRw pic.twitter.com/mVSePsdvXh — Droid Life (@droid_life) February 27, 2026

Ventajas sobre otras apps de stickers

Una de las grandes ventajas de esta actualización es que simplifica el proceso completo para todos los poseedores de un teléfono móvil. En el pasado, quienes deseaban aislar figuras de sus fotografías se veían obligados a descargar programas de terceros desde la tienda de aplicaciones. Ese método solía estar acompañado de largas esperas, interfaces llenas de anuncios molestos y resultados poco precisos a la hora de detectar los bordes.

Ahora, todo ocurre dentro del mismo entorno donde se guardan las fotos. Esto no solo ahorra valioso espacio de almacenamiento en el equipo al evitar descargas adicionales, sino que también ofrece una experiencia mucho más limpia, directa y amigable. La integración nativa asegura un rendimiento fluido y constante para todos los que busquen expresarse con creatividad desde su celular.

Fuente: Tribuna del Yaqui