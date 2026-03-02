¿Brujería contra Maite Perroni? Vidente afirma que un "trabajo" estaría afectando su suerte (VIDEO)

Ciudad de México.- No es nada nuevo que se relacione la brujería con el mundo del espectáculo, pues han sido varias las celebridades de las que se rumorea que fueron perjudicadas o que lograron ascender gracias a este tipo de prácticas. Uno de los ejemplos más populares es el caso de Karla Luna y Karla Panini, ya que se dice que esta última llevó a la tumba a su amiga mediante estos métodos, al igual que supuestamente lo hizo con Memo del Bosque.

Sin embargo, eso no es lo único que circula en redes sociales, porque hace unos días comenzó a viralizarse un video del pódcast La señal negra, espacio enfocado en temas de celebridades. En esta ocasión hablaban sobre el karma y salió a colación el nombre de la ex RBD Maite Perroni, quien no la ha pasado nada bien, ya que parte del público considera que inició su relación con su esposo, Andrés Tovar, cuando él todavía mantenía un compromiso con Claudia Martín.

¿Le hicieron brujería?

Como te informamos en TRIBUNA, otra de las razones del escrutinio social que enfrenta la cantante es por su aspecto físico reciente y, de hecho, la vidente invitada al programa adjudicó este cambio a que la protagonista de grandes melodramas es víctima de "ataques energéticos". Pero la polémica no terminó ahí, porque presuntamente el "trabajo" que le hicieron también habría afectado su suerte.

Vidente

"Cambio de suerte negativo a Maite Perroni. Trae todas las características de un cambio de suerte. Le admiraba su belleza, su frescura, su vitalidad y hasta su cabello", expresó la experta en magia. Lo más llamativo de sus declaraciones es que insinuó que el responsable sería alguien cercano. Asimismo, mencionó los casos de Galilea Montijo y Belinda, quienes, según su experiencia, suelen protegerse de este tipo de situaciones.

Por supuesto, los internautas quedaron tan sorprendidos que generaron un amplio debate en torno al video. Algunas personas consideran que podría ser cierto, ya que más allá de su aumento de peso perciben diferencias en su comportamiento. En contraparte, otros descartan por completo esta hipótesis y atribuyen los cambios a la maternidad, así como al natural paso del tiempo. Ahora te toca a ti, ¿crees que le hicieron brujería?

Fuente: Tribuna del Yaqui