Casi se ahoga: Atleta azul sufre accidente en alberca de 'Exatlón México'; ¿tuvo que abandonar?

Ciudad de México.- La querida atleta del equipo de los azules, Valery Carranza, despertó la preocupación entre sus colegas y rivales en la competencia, así como a los millones de espectadores del Exatlón México, debido a que mientras que se enfrentaba a Ella Bucio, desgraciadamente sufrió un terrible accidente en la alberca que tienen en forma de obstáculo, por lo que casi se ahoga, ¿acaso tuvo que abandonar el reality?

Desgraciadamente, en esta novena temporada del reality deportivo de TV Azteca, se ha tenido una mala racha en en cuestión de lesiones, debido a que a lo largo de las 22 semanas al aire, se han visto varios accidentes que han preocupado a los espectadores de la reconocida emisión, como el hecho de que Ernesto Cazares necesitó seis puntadas, o más graves como la lesión de rodilla de Aristeo Cazares, que necesitó cirugía y por ende causó su salida del proyecto.

En esta ocasión, fue la denominada 'Touchdown Valery', quién tuvo que recibir atención médica de manera inesperada, mientras que estaban compitiendo en contra de su rival del equipo de los rojos, Ella Bucio, debido a que al querer mantener sus dos últimas vidas intactas en el Duelo de Eliminación del pasado domingo 1 de marzo del 2026, tuvo un pequeño accidente que ocasionó que se asfixiara y casi se ahogaba.

Por esta situación, Valery primero fue apoyada por la colega de su equipo que la seguía y le daba consejos para avanzar en la competencia, Doris del Moral, que de inmediato declaró que lo que le pasó fue que tragó agua cuando quería respirar, por lo que comenzó a asfixiarse, y sentir que se iba a ahogar en cualquier momento, sin embargo, los médicos se acercaron a atenderla para valorar que estuviera apta.

Por fortuna, después de una rápida revisión a la atleta y con un estetoscopio revisar que su respiración fuera regular y no tuviera agua en los pulmones, le informaron que podía continuar con la carrera, la cual para fortuna de ella y de su equipo ganó, dejando a Bucio sin una de sus vidas, por lo que estaba a una carrera de ser eliminada. Cabe mencionar que por desgracia para los rojos, especialmente Humberto Noriega, Ella fue la eliminada.

