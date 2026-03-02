Conoce quién sería el segundo eliminado de 'La Casa de los Famosos', según las encuestas en redes

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, se ha estado diciendo que ya se conocería quién sería el segundo eliminado del tan polémico reality show, mediante informes de las encuestas de Vaya Vaya, ¿acaso van a volver a haber quejas y denunciar fraude en Telemundo?

El pasado miércoles 25 de febrero de este 2026, se realizó la segunda gala de nominación, en la que los todos los habitantes restantes del reality show de 24 horas, pasaron al confesionario para repartir sus puntos entre tres de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron 11 arriba de la placa: el influencer Kunno, la exmiss Universo Lupita Jones, la conductora Curvy Zelma, el modelo Kenzo Nudo, la influencer Laura G, la actriz Laura Zapata, la modelo Oriana Marzoli, el influencer Kenny Rodríguez, el italiano Stefano Piccioni, el diputado Sergio Mayer y el deportista, Fabio Agostini.

Pese a que 11 fueron seleccionados para estar en placa de nominados, este lunes 2 de marzo solo 10 van a enfrentarse al juicio del público en el sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas de esta situación que aterra a todos, fue ganada por Yoridan Rodríguez, y este eligió darle una nueva oportunidad a su colega Laura Zapata, afirmando que es mera estrategia y lealtad.

Tras saberse los famosos en riesgo, se han realizado una serie de encuestas para conocer a quién de los cuatro en placa se les está dando el voto de salvación. Según lo obtenido por la cuenta de Facebook de Vaya Vaya, así van las votaciones hasta el momento: En primer lugar de salvados está, Mayer con el 21 por ciento, en segundo Jones con el 19 por ciento, Oriana en el tercero con el 17 por ciento, en cuarto Kenzo con el 8 por ciento, en quinto con el 7 por ciento está Fabio, con un empate del 6 por ciento están Laura G, Curvy y Kunno, y con el cinco están Kenny y Stefano, por lo que cualquiera de estos dos sería el eliminado,

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, pues los domingo se vuelven a abrir las votaciones y los posicionamientos definen gran parte del resultado final, ya que el público en base a las respuestas deciden si darle votos extras a sus favoritos, o le dan la oportunidad a alguien más, cómo ha sucedido en varias ocasiones, además, al no ser una encuesta oficial, los resultados no podrían ser los mismos que en el sistema de la televisora.

Fuente: Tribuna del Yaqui

