En medio de teorías sobre un doble, Alexis Stone insinúa que reemplazó a Jim Carrey en los Premios César

París, Francia.- Hace unos días el talentoso actor canadiense Jim Carrey causó todo un revuelo en redes sociales a partir de que se hicieran virales las fotografías y videos que le tomaron durante los Premios César de París, pues la gran mayoría cree que es un doble o incluso un clon debido a que su rostro luce bastante diferente, y hay quienes afirman que el color de sus ojos era café, mientras que ahora se ven verdes.

En medio de estas especulaciones se pronunció en su Instagram oficial Alexis Stone, maquillista y drag artist británico muy famoso en múltiples plataformas por realizar transformaciones extremas. Él entró en la conversación a partir de una publicación donde adjuntó dos fotografías de Jim en el evento europeo y añadió la frase que generó casi medio millón de reacciones: "Alexis Stone como Jim Carrey en París".

A pesar de que no aseguró que él reemplazó aquella noche al protagonista de numerosas películas de Hollywood, su ambigüedad ayudó a que volara la imaginación de los usuarios; incluso, la imagen de una prótesis facial en forma de máscara que también agregó hizo que las sospechas incrementaran. Entre los comentarios destaca el de Megan Fox: "No puedo soportar más estrés ahora, necesito saber si esto es real".

Aseguran que el color de ojos es diferente

¿Quién es Alexis Stone?

Según información en línea, su nombre real es Elliot Joseph Rentz; se considera a sí mismo un creador de "performance inmersiva" y "narrativa subversiva". En su amplio repertorio de transformaciones figuran estrellas como Madonna, Lana Del Rey, Jack Nicholson y Dolly Parton; además, también incluye personajes ficticios que todos los amantes del cine identifican, como Morticia Addams y Cruella de Vil.

Cabe destacar que ha sido parte de eventos como la Fashion Week, colaborando con Balenciaga, Diesel y Hugo Boss. Retomando lo de Jim Carrey, como ya mencionamos, en la imagen que subió se aprecia una prótesis; sin embargo, también se observan dientes falsos, peluca y maquillaje, mientras que al fondo se distingue la Torre Eiffel. El asunto aquí es que el portal estadounidense USA Today aseguró que solo hay un 3 por ciento de verdad y que el resto fue alterado. Ahora te toca a ti, ¿crees que fue reemplazado Jim Carrey?

Fuente: Tribuna del Yaqui