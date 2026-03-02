Estilista de Zendaya afirma que se casó en secreto con Tom Holland; filtran presunta FOTO de la boda

Los Ángeles, Estados Unidos.- Al parecer el compromiso entre la querida actriz y cantante estadounidense, Zendaya, y el histrión de origen británico, Tom Holland, ya ha avanzado, y ahora son marido y mujer, debido a que el estilista de ella afirma que se casaron en secreto durante el mes de febrero de este 2026, e incluso, a las horas en redes sociales se filtró una foto en la que se ve a la pareja en su supuesta boda.

En el año del 2021, después de tres años de rumores de que se había enamorado de Holland en el set de grabaciones de Spider-Man: De Regreso A Casa, estrenada en el 2017, ambos confirmaron su romance al caminar de la mano por Los Ángeles, y después ser captados al besarse en el auto del británico. Ahora, a casi cinco años de ser una de las parejas más queridas y estables de Hollywood, se ha dicho que ya llegaron al altar.

La actriz de Euphoria, en enero del 2025 despertó los rumores de haberse comprometido en Año Nuevo con el actor de filmes como Uncharted: Fuera del mapa, al ser vista con un inmenso anillo de diamantes, sin embargo, ninguno de los dos confirmó su compromiso, pero no ocultaron su amor y tampoco se ocultó la joya. Pero, en febrero de este 2026, comenzaron varios rumores, uno de separación y otro de boda, cuando Zendaya apareció sin su anillo de compromiso.

Zendaya and Tom Holland may have secretly tied the knot, according to her stylist, Law Roach.



"Ya'll missed it, the wedding already happened," Law told ET at the Actor Awards. "The wedding is over. Sorry."



Zendaya sparked speculation that they'd quietly said "I do" when she… pic.twitter.com/HmMQo4F7fB — Entertainment Tonight (@etnow) March 2, 2026

Ahora, el pasado domingo 1 de marzo de este 2026, el estilista de la intérprete de Replay, por más de una década, Law Roach, en su paso por la alfombre roja de los Premios Actor 2026, declaró ante las cámaras que el británico y la estadounidense ya se dieron el sí acepto ante el altar: "Se lo perdieron, la boda ya se celebró. La boda terminó. Lo siento". Aunque no fio fecha como tal, se dice que pudo haber sido a inicios o mediados del mes de febrero.

Hasta el momentos, los protagonistas de Spider-Man: Brand New Day, no se han pronunciado al respecto, pero en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, ha comenzado a circular una imagen en la que se ve a la pareja en el altar al darse el supuesto sí acepto, la cual se considera que fue creada a base de IA, después de que se anunció esta supuesta unión matrimonial que se espera, pronto aclaren la pareja.

Zendaya and Tom Holland's WEDDING PICTURE! pic.twitter.com/ZzJbspp6iF — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui