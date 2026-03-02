Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto termina en urgencias; esto se sabe sobre su estado

Ciudad de México.- El pasado domingo 1 de marzo de 2026 dio a conocer la actriz de Televisa, Geraldine Bazán, a través de sus redes sociales, que su hija mayor, Elissa Marie, tuvo que ser llevada al hospital. Además, la publicación fue realizada desde el área de urgencias, lo que evidentemente provocó que más de uno de sus seguidores se preocupara por el bienestar de una de las pequeñas que procreó con el también actor Gabriel Soto.

En una imagen en particular se observa a la adolescente de 17 años recostada en una camilla y con una herida visible a la altura de la ceja; su madre adjuntó la frase: "Noche en urgencias". Una vez que fue revisada por el médico, especificó la famosa que solamente fueron "unas 10 puntadas y el susto. ¡Gracias a todos!". Por lo tanto, a pesar del impacto, no hubo consecuencias graves que lamentar.

Es necesario aclarar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen por completo los detalles del accidente; incluso, Gabriel Soto no se ha pronunciado en ninguna fuente. En su Instagram, hace un rato, Bazán subió una fotografía de la menor descansando en la cama con un hermoso arreglo floral que, basándose en el mensaje escrito, fue un regalo de amigos de la familia: "Gracias amigos preciosos por consentir a mi Elissa", puntualizó.

Elissa Marie

En la siguiente historia, Geraldine lamentó que no iba a ver el final junto a sus compañeros de elenco de su más reciente proyecto, Mi verdad oculta, que ayer llegó a su fin. En ese melodrama, la modelo dio vida a Larisa, la villana que les hizo los días difíciles a los protagonistas Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios. Otros artistas que aparecen en la telenovela son Rosa María Bianchi, Irán Castillo y Ferdinando Valencia.

#Tendencias | !MarioAguilar sorprende a todos con su cambio físico!uD83DuDE31uD83DuDD25 pic.twitter.com/pYv2W1PvIn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 2, 2026

Curiosamente, hoy inicia el melodrama en el que trabaja su ex, con quien desde hace un tiempo mejoró la relación por el bien de las jovencitas; al menos eso declaró Soto en el programa Despierta América: "Siempre va a haber esa buena relación, ese cariño, ese respeto, cordialidad y consideración por el bienestar de nuestras hijas. Somos una familia y siempre lo vamos a ser", enfatizó el actor que protagonizó Mujer de madera al lado de Edith González.

Fuente: Tribuna del Yaqui