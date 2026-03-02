Horóscopo de Mhoni Vidente HOY LUNES 2 de marzo 2026: La fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- ¡Si eres de las personas que revisan los horóscopos de hoy antes de iniciar la semana, llegaste al lugar indicado! Pues aquí en TRIBUNA te compartimos los horóscopos de Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México y América Latina, para hoy, lunes 2 de febrero de 2026. En sus mensajes, encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. Lee con atención el horóscopo de hoy y descubre tu fortuna.
Horóscopos de HOY lunes 2 de febrero de 2026 por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal
Aries
Mhoni Vidente visualiza una semana de decisiones importantes en el trabajo. Podrías recibir una propuesta que implica mayor responsabilidad. En lo económico, evita prestar dinero. En el amor, alguien del pasado buscará reanudar contacto.
Tauro
La estabilidad que buscabas comienza a tomar forma, dice el horóscopo de hoy. Este lunes 2 de marzo habrá claridad para resolver un conflicto familiar. Buena racha en trámites legales o administrativos. Cuida tu alimentación y descansa más.
Géminis
Tu habilidad para comunicarte será clave. Se avecina una negociación favorable o un acuerdo laboral. En el amor, evita suposiciones y habla con honestidad. Dinero extra por comisión o proyecto temporal.
Cáncer
Semana de introspección, dicen los mensaje de la vidente cubana. Sentirás necesidad de ordenar prioridades y de ver por tu bienestar. En lo laboral, mantente atento a cambios internos.
Leo
Reconocimiento profesional en puerta. Tu liderazgo será notado. En el terreno sentimental, alguien nuevo podría despertar tu interés. Modera gastos impulsivos hacia el fin de semana.
Virgo
Momento ideal para cerrar ciclos pendientes: viene mucho dinero para ti. Resolverás un asunto que te quitaba energía. Cuidado con malentendidos en el entorno laboral. Buenas noticias relacionadas con estudios o cursos.
Libra
La balanza comienza a equilibrarse. Semana positiva para iniciar proyectos creativos. En el amor, diálogo sincero fortalece vínculos. Cuida el estrés y evita sobrecargarte.
Escorpio
Se activa la intuición. Detectarás intenciones ocultas en el trabajo, pero que podrían beneficiarte mucho. Habrá oportunidad de inversión pequeña, pero analiza antes de decidir. El dinero no te faltará este mes, confía.
Sagitario
Movimiento y cambios. Podrías recibir noticias relacionadas con un traslado o nueva oportunidad profesional. Cuida documentos y fechas importantes. En lo emocional, estabilidad creciente.
Capricornio
Se acerca una recompensa por esfuerzo constante, querido Capricornio. Semana ideal para organizar finanzas, ya que podrías estar en crisis. En el ámbito familiar, problemas que no se irán hasta que seas honesto.
Acuario
Tu creatividad atraerá propuestas interesantes este lunes 2 de marzo. Evita discusiones innecesarias. En el amor, semana de definiciones. Posible entrada de dinero atrasado o pago pendiente.
Piscis
Inicio de semana con energía renovada. Será momento de confiar más en tus decisiones y en tu corazón. Oportunidades en proyectos personales. En salud, presta atención a dolores de cabeza o tensión acumulada.
