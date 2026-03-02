Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 2 de marzo 2026: El destino de tu signo con Sol en Piscis y Mercurio retrógrado

Ciudad de México.- Este martes 3 de marzo de 2026 llega con una energía de reflexión y ajustes bajo la influencia de Mercurio retrógrado, que continúa moviendo conversaciones pendientes y situaciones que requieren paciencia. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a pensar antes de hablar y a no reaccionar desde el impulso, ya que podrían surgir malentendidos si no se mide bien cada palabra.

Según los astros, con el Sol en Piscis la intuición estará muy despierta, favoreciendo decisiones tomadas desde el corazón pero con conciencia. El universo impulsa a muchos signos a revisar metas recientes y hacer pequeños cambios que traerán estabilidad a largo plazo. En el tarot, la carta que rige este día es El Colgado, símbolo de pausa y nueva perspectiva, indicando que será necesario ver las cosas desde otro ángulo antes de avanzar. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este martes invita a la paciencia, la introspección y la claridad mental antes de dar cualquier paso importante.

Horóscopos de Nana Calistar para este martes 3 de marzo de 2026

Aries

Este martes podrías sentir que las cosas se traban, pero no es castigo, es señal de que algo tienes que revisar. No presiones lo que aún no está listo. En el amor, alguien quiere hablar contigo, pero no sabe cómo acercarse. Baja la guardia un poquito.

Tauro

Día de muchas emociones internas. Vas bien, pero necesitas soltar ese control que tanto te desgasta. En el amor, podrías recibir una indirecta que sí es para ti: si te hace ruido, es porque algo hay.

Géminis

Mercurio, tu regente, sigue retrógrado y eso te afecta más que a nadie. Piensa antes de hablar, porque podrías crear conflictos sin querer. En el amor, evita hacer suposiciones. No todo es como parece.

Cáncer

Te vas a sentir más sensible que de costumbre, y eso no está mal. Aprovecha para sanar, descansar y escribir lo que traes guardado. En el amor, si extrañas, dilo. Si dudas, pregunta. Y si ya no quieres, no finjas.

Leo

Tienes ganas de mover todo a tu alrededor, pero el universo te dice: primero piensa, luego actúa. En el amor, no controles lo que el otro siente; mejor enfócate en lo que tú sí puedes dar sin esperar tanto a cambio.

Virgo

Este martes podrías sentir que nada fluye como esperabas. Respira, Mercurio retrógrado está haciendo de las suyas. En el amor, lo que no se habla se convierte en distancia. Sé claro, pero no frío.

Libra

La balanza se tambalea hoy. Vas a tener que tomar postura en algo que venías evitando. En el amor, alguien te observa, pero no se atreve a dar el paso. ¿Y si das tú el primer movimiento?

Escorpio

Estás viendo todo con lupa y eso puede volverse agotador. Confía más y suelta un poco el control. En el amor, cuidado con los celos y las historias que solo existen en tu cabeza. Habla, no supongas.

Sagitario

Andarás inquieto y con ganas de correr, pero este día te pide calma y enfoque. El que mucho quiere hacer, poco termina. En el amor, no le juegues al indiferente si por dentro te mueres por escribirle.

Capricornio

Hoy podrías darte cuenta de que estás cargando con más de lo que te corresponde. Pon límites. En el amor, alguien necesita saber si sigues ahí o si ya te fuiste en silencio. Sé honesto.

Acuario

Día para replantearte metas, relaciones y todo eso que vienes aguantando por costumbre. En el amor, alguien vuelve… pero solo tú sabes si ya no hay nada que decir o si vale la pena intentar.

Piscis

Con el Sol en tu signo y la luna tocando emociones profundas, este martes será para ti como una revelación. Verás algo que no habías querido aceptar. En el amor, el corazón sabe lo que quiere, pero la mente lo enreda. Ve con calma y escucha tu intuición.

Fuente: Tribuna del Yaqui