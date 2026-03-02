Hubo jalones: Sergio Mayer tiene fuerte pelea con Fabio Agostini en 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- El polémico exactor y el odiado político mexicano, Sergio Mayer, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo, debido a que se ha filtrado el video del momento en el que este tuvo una fuerte pelea en contra del deportista y modelo de origen peruano, Fabio Agostini, durante una convivencia grupal dentro de La Casa de los Famosos, en los que hasta hubo jalones.

Mientras que todos estaban en la cocina, preparando la cena para todos, unos hablando, otros sirviendo y algunos preparando la comida, las cosas dentro del reality show de Telemundo se puso tensa de un momento a otro, a causa de que el exactor de melodramas de Televisa y Fabio comenzaron a hacerse de palabras, dejando por un momento a todos los participantes con gran preocupación y sin saber que hacer, incluso mudos.

Mientras que todos estaban hablando y gritando, de la nada se escuchó como el exparticipante de Esto Es Guerra, le dijo al diputado de Morena que era un "chiquitín", el cual lejos de intimidarse por las palabras y el tamaño de su compañero, decidió hacer frente y cuando el peruano le exigió que se quitara la gorra que llevaba puesta para encararse, este le dijo que no lo iba a hacer y hasta se le acerco varios pasos.

Una vez que estaban cara a cara, Fabio tomó al actor de La Fea Más Bella del cuello y lo jaló hacía él con fuerza, pareciendo que iban a agarrarse a golpes en ese momento, por lo que varios de los más cercanos a la situación, como los fue Laura Zapata, se acercaron corriendo con un gran temor para separarlos, siendo varios de los hombres que lograron ponerse en medio de estos para separarlos entre gritos y empujones.

En cuanto ambos estuvieron separados, tanto el peruano como el mexicano comenzaron a reírse con fuerza, dejando en shock a Zapata, Horacio Pancheri y demás habitantes, hasta que todos estallaron en quejas y reclamos, cuando ambos confesaron que solamente les jugaron una broma, ocasionando que la villana de María la del Barrio les gritara en más de una ocasión: "Que poca mad... tienen, cabr...".

Estoy ya lo había hecho Sergio Mayer en la casa de México… ja ja ja! Eso no lo sabe Fabio y que pena que se preste a las estupideces del señor de 60 años que ya no sabe cómo llamar la atención y figurar… Hueva Mayer #LCDLF6 pic.twitter.com/vFPd8NUGNB — Jay Nicandro (@KellerWiser) March 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui