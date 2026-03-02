"No me cuadra": Arturo Carmona estalla contra Alicia Villarreal por trabajar con abusador de Melenie

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas y presentador mexicano, Arturo Carmona, una vez más ha dejado en claro su postura sobre los escándalos Villarreal, y ha aprovechado para lanzarse en contra de su ex, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, a causa de que sabe que sigue trabajando con el abusador de su hija en común, Melenie Carmina, afirmando que no le cuadra que le de esa oportunidad a alguien que dañó a su primogénita.

En el caso de Cruz Martínez y que él siga trabajando a su lado, pese a que Alicia lo acusa de dañarla, el galán de la obra de teatro, Perfume de Gardenias, destacó que en su caso es porque no mezcla las cosas personales y laborales, además de que lo ve muy tranquilo y enfocado en su trabajo y no hay pruebas: "Yo lo veo muy tranquilo y muy pendiente en su trabajo que ama y es por eso que, es una de las muchas cosas que me hacen a mi poderme asociar a él cuando viene esa propuesta de colaborar juntos. Lo veo bien anímicamente Lo que pasa es que la situación laboral y lo personal no tienen nada que ver".

Con respecto a como está la relación actual con la exvocalista de Grupo Límite, Arturo destacó que es complicado y por ahora prefiere no tener cercanía a causa de que lo amenazó con una orden de restricción, afirmando que jamás ha hablado mal de ella y está dispuesto a un dialogo en paz cuando ella esté lista: "De entrada, yo no me quiero acercar, y yo no he hablado mal de ella jamás en la vida, nunca, entonces yo no entiendo porque esa orden, yo no he estado cerrado, si ella lo quiso o intentó hacer, a lo mejor ella es la que está cerrada a hablar".

Arturo Carmona opina sobre la desaprobación de Melenie Carmona del romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/iQrguyW3DP — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 17, 2025

De la misma manera, sobre la joven exparticipante de Juego de Voces, Carmona destacó que se encuentra bien y que la demanda por abuso, sigue ante las autoridades correspondientes, pero el proceso de investigación en pausa por el escándalo de Alicia con el productor de Los Kumbia Kings: "Mi hija está bien, en todos los sentidos está bien, eso está ahí, ahí sigue, está pausado por tantas situaciones han provocado eso, no está descartado, sigue ahí para cuando ella lo decida".

Finalmente, destacó que a él no le cabe en la cabeza que por años, la intérprete de Ay Papacito haya tenido por tantos años trabajando al hombre señalado de abusar a su hija, ya sea que le crea o no, tenerla en un ambiente con esa persona, es algo que él jamás haría: "No me cuadra, no me cuadran muchas cosas, no le veo caso que esta persona tengas ahí, esto habla de que le creas o no a tu hija de algo que pasó hasta muchos años, no sé si siga ahí, hace poco estaba en el entendido que sí".

Arturo Carmona no se queda callado y habla acerca del presunto responsable del abuso a su hija. uD83DuDC40uD83DuDCA5#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

.uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVOhttp://bit.ly/VivoVLA pic.twitter.com/ncBnhBwXey — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui