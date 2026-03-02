¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360 y La Ventaja? Adelantos este lunes 2 de marzo de 2026

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose más interesantes ante la gran final, ya que el dominio azul podría regresar en esta semana 23, después de un fin de semana espectacular en el Duelo de Eliminación. Esto pues según los spoilers ya se sabría quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 2 de marzo del 2026, y también de los nuevos dramas, y La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que entre los rojos habrían problemas, pues se dice que después de perder a Ella Bucio, el reconocido atleta, Humberto Noriega, va a estar muy deprimido y los azules lo provocarían entre burlas y carrilla por esta situación, haciendo que se debiliten.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, otro punto que va a dar mucho de que hablar y que tendría incómodos a mucho, sería la llegada de las eliminaciones dobles en la semana, dado a que ya se está en la semana 23 y aún quedan demasiados atletas. En cuando a la ventaja, que le daría 10 segundos de retraso a los rivales en el comienzo de una carrera, va a ser una vez para el equipo de Evelyn Guijarro.

¡Contenido exclusivo! Revive el momento épico de la carrera final del #DueloDeEliminación desde una perspectiva diferente.#ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 8:30 PM, domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/rNnjj4aa1M — Exatlón México (@ExatlonMx) March 2, 2026

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, los del equipo de Mati Álvarez van a caer en su intento de atacar al inicio de la semana, y el equipo de Ernesto Cazares defenderían con éxito, por lo que los rojos van a tener regresar a las barracas, a dormir en el suelo y con menor calidad en la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados por su mala racha, conseguirían con éxito la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui