Segunda semana de eliminación: Este es el habitante que queda fuera de 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- La sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo completó su segunda semana de transmisiones con la gala de eliminación. En esta ocasión, la lista de nominados estuvo conformada por un total de 10 participantes. Esta inusual cantidad de personas en riesgo fue el resultado de una sanción aplicada por La Jefa del programa al detectar un acuerdo grupal durante el proceso de nominación, una acción que va en contra de las reglas del formato.

Antes de llegar a la ceremonia principal del domingo, la actriz Laura Zapata obtuvo el beneficio de la salvación. Esta ventaja le permitió salir de la lista de candidatos a abandonar el programa y le garantizó su continuidad dentro del proyecto de televisión por al menos 7 días más. Durante el transcurso de la transmisión, los presentadores fueron anunciando progresivamente el regreso a la casa de los habitantes que obtuvieron un número favorable de votos por parte de la audiencia.

Entre los competidores que lograron asegurar su permanencia se encontraron el creador de contenido Kunno y el político Sergio Mayer, quienes regresaron con el resto de sus compañeros. El avance de la noche dejó a dos concursantes esperando el veredicto de las votaciones: Oriana Marzoli y la empresaria mexicana Lupita Jones. De acuerdo con los registros de votación del público, Lupita Jones obtuvo el porcentaje más bajo, lo que la convirtió en la segunda persona eliminada de esta temporada.

Segunda noche d expulsión y segunda nominación para Oriana, y han dejado frente a ella para el duelo final, a la primera miss universo y actriz mexicana Lupita Jones, y le ha ganado la partidauD83DuDCAAuD83CuDFFB.



La cara d todos al volver, ha sido un poemauD83DuDE02uD83DuDE2E.



Vuelven el club de los 5 íntegro.… pic.twitter.com/75QaAX4TbW — POCHOLITA (@pocholita_egc) March 3, 2026

La alineación de los competidores ha presentado diversas modificaciones desde el arranque del realisty show de Telemundo. Cabe recordar que Sergio Mayer se integró a la casa como un habitante sorpresa el día del estreno. Asimismo, una semana después del inicio y tras la expulsión de Zoe Bayona en la primera ronda, el cantante Luis Coronel ingresó a las instalaciones para tomar un lugar dentro de la casa.

Tras el resultado de las votaciones más recientes, el elenco que continúa participando en las tareas y dinámicas diarias de La Casa de los Famosos está compuesto por las siguientes veinte personas: Laura Zapata, Josh Martínez, Laura G, Fabio Agostini, Julia Argüelles, Stefano Piccioni, Celinee Santos, Kenny Rodríguez, Caeli, Kunno, Vanessa Arias, Yoridan Martínez, Jailyne Ojeda, Kenzo, Curvy Zelma, El Divo, Horacio Panchieri, Oriana Marzoli, Sergio Mayer y Luis Coronel.

Paradójicamente, Lupita junto a Laura Zapata pedían el fin de semana que sacaran a la “manzana podrida” de la casa, encarecidamente al público. Igualmente, ayer en la cena expresaba que Oriana era una inservible.



Hoy el público termina dejando dentro a Oriana y sacando a la… pic.twitter.com/mURXvNGyih — Jesus Caseres (@Jesuscaseresone) March 3, 2026

