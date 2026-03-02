Shakira supera a Justin Bieber y Grupo Firme: Confirman que rompió récord de asistencia en el Zócalo

Ciudad de México.- La reconocida y querida cantante de origen colombiano, Shakira, una vez más se ha colocado como la artista del momento en este 2026, debido a que se ha confirmado que superó a Grupo Firme, Justin Bieber y a todos los artistas que se han presentaron alguna vez en el Zócalo de la Ciudad de México, pues se ha revelado que oficialmente rompió el récord de asistencia en su show.

El pasado domingo 1 de marzo de este 2026, Shakira presentó su segundo concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el primero en el 2007, con la temática de su gira mundial actual, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en la que no solo interpretó temas del exitoso álbum, como Puntería o Music Session Vol. 53, sino que también hubo recuentos de sus temas más famosos a lo largo de sus más de 30 años en la industria de la música.

Ahora, este lunes 2 de marzo, la política mexicana, Clara Brugada, sorprendió al revelar que se estima que por lo menos hubo 400 mil asistentes que presenciaron en persona dicho show, sin contar aquellos que se conectaron en vivo vía streaming, por lo que la intérprete de Si Te Vas, no solo fue la primera artista en transmitir en directo su show gratuito en el Zócalo, sino que rompió récord de audiencia, pasado a Los Fabulosos Cadillacs, que tuvieron 300 mil asistentes en el 2023.

Según diferentes cuentas en redes sociales, gracias a la información de Brugada, se puede saber que 'La Loba' se queda en el primer puesto, superando a la banda antes mencionada, y a otros de los artista que se han presentado, como Grupo Firme que tuvo 280 miel en el 2023, a Vicente Fernández que tuvo 217 mil en el 2009, a Justin Bieber con 210 mil en el año del 2012 e incluso a ella misma en el 2007, donde tuvo 210 mil, o sea, casi el doble a 19 años de esta presentación.

Cabe mencionar que aunque la intérprete de Las De La Intuición no se ha hecho presente ante la confirmación de que rompió récord de asistencia e hizo historia una vez más, ya que también es la primera en brindar un segundo show en dicho lugar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a celebrar su éxito y asegurar que ha sido un "súper espectáculo" que vio escondida en el Palacio Nacional: "Estuve viendo la transmisión, muy bonito. La verdad no lo vi completo, vi un pedazo de la transmisión, claro que desde aquí se oía todo y luego un ratito ahí desde la ventana, ahí para que nadie me viera escondidita".

“Para que nadie me viera, estaba escondidita”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum al revelar que siguió desde su ventana el concierto de la cantante colombiana Shakira en el Zócalo capitalino.



La mandataria señaló que no pudo ver el espectáculo completo, pero sí estuvo… pic.twitter.com/pxOnzzPCp2 — Azucena Uresti (@azucenau) March 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui