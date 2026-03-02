'The Crown' podría regresar con séptima temporada con el escándalo del expríncipe Andrés y Epstein

Londres, Inglaterra.- Todo parece indicar que The Crown estaría muy cerca de regresar con una séptima temporada a la pantalla chica de millones alrededor del mundo, a causa del tan conocido escándalo del expríncipe Andrés, al ser relacionado e incluso arrestado, en el caso del fallecido empresario estadounidense, Jeffrey Epstein, marcando un hecho histórico en los siglos que tiene la Realeza británica.

Como se sabe, entre noviembre de 2016 y diciembre de 2023, en la plataforma de Netflix se transmitió la historia sobre los más de 70 años de la Reina Isabel II delante de la Realeza británica, que se dividieron en seis temporadas, en las que se vieron varios de los escándalos más mediáticos, como la muerte de Lady Di, o los menos conocidos, como infidelidades del fallecido Príncipe Felipe de Edimburgo, y su lucha personal con su tragedia familiar.

Ahora, a casi tres años de que llegara a su final esta serie, casi cuatro del fallecimiento de la abuela del Príncipe William, se ha dicho que los ejecutivos de Netflix estarían en conversaciones para crear una séptima temporada, o capítulos especiales sobre el tema que tiene a la Corona británica bajo la lupa del ojo público, la situación judicial y legal de Andrew Mountbatten Windsor, al ser vinculado a la red de tráfico sexual de Epstein por el que le quitaron todos sus títulos nobiliarios y militares, según informes del Daily Mail.

Al parecer, las conversaciones entre los ejecutivos de la página de streaming tan famosa, tiene ya varias semanas en intercambios de negociaciones y pláticas con Left Bank Pictures, productora titular de los derechos de la serie antes mencionada, con el objetivo de analizar posibles especiales televisivos enfocados en episodios relevantes o controversias relacionadas con la familia real británica y el caso del exesposo de Sarah Ferguson.

Cabe mencionar que este es un hecho sin precedentes a nivel histórico en la familia Real, debido a que es la primera vez que arrestan a un miembro de la Realeza británica, sino que es la primera vez que un Monarca sale a dar la cara por los escándalos mediáticos, como lo hizo el Rey Carlos III con el mensaje: "Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos cumpliendo con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes".

