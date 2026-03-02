Victoria Ruffo reprueba aberrantes acusaciones contra Carmen Salinas en podcast de Saskia Niño de Rivera

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodrama mexicana, Victoria Ruffo, en una entrevista para Sale el Sol, no ha dudado en defender a su querida amiga y fallecida actriz, Carmen Salinas, por lo que ante las cámaras del programa antes mencionado, acaba de reprobar las aberrantes acusaciones en contra de la fallecida estrella de Televisa, en el pódcast de Saskia Niño de Rivera, calificándolas de injustas.

Hace un par de días, se comenzó a hacer viral el fragmento del más reciente capítulo del pódcast Penitencia, de Saskia Niño de Rivera, en el que uno de los expresidiarios que entrevista, acusó a la fallecida actriz de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo, de comprar bebés y niños para supuestos sacrificios satánicos, en el que varios fans salieron a defender a la difunta, incluso sus hijas y nietos que han criticado que se aprovechen de su ausencia en este mundo para hacer falsos señalamientos.

A esta serie de críticas al pódcast, se ha sumado la actriz de La Madrastra, dejando en claro que ella considera que no se vale y no es justo, que comiencen a hablar mal de una de las artistas del Cine de Oro mexicano, haciendo señalamientos en su contra tan graves, destacando que ella no cree que su gran amiga haya estado involucrada en esas cosas: "Bueno, para empezar ya no está ella para defenderse, ya ahí empezamos mal, no creo la verdad, pero no está ella para defenderse, digo, así no se vale".

Pasando a temas de conversación más amena, celebró que la actriz María Victoria cumpliera 104 años de vida, con lo que se presume un buen estado de salud, destacando que ella la conoció gracias a Alfredo Palacios, y sabe bien que tiene una familia maravillosa que la cuidan muy bien y por eso sigue tan fuerte: "La conocí mucho por parte de Alfredo Palacios, era muy amiga de él, entonces íbamos mucho a comer o en los cumpleaños de Alfredo siempre estaba ella, muy simpática muy agradable, muy de doble sentido hablaba y que maravilla qué esté bien y tenga tantos años tan bien vividos".

Con respecto a si es que quisiera formar parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, dejó en claro que no, porque ella ya es una mujer con una rutina muy bien establecida que le encantan las comodidades, y sobre todo que no le gustan las peleas y menos compartir baño: "Ni quiero, gracias a Dios, mi baño es mi baño, mi cama es mi cama, no sé, no, no, el baño es mi segunda casa, no yo no podría estar ahí, además que no me gusta la confrontación, no me gustan las peleas. Admiro a quienes lo hacen, les pagan muy bien creo, pero yo no".

Fuente: Tribuna del Yaqui