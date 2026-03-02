VIDEO: Imitadora de Shakira saluda a los asistentes en el Zócalo, provoca confusión y desata 'hate'

Ciudad de México. - En definitiva, Shakira es toda una figura icónica de la música y, a pesar de todo, aseguran que le fue bastante bien en el concierto de ayer domingo 1 de marzo de 2026 en el Zócalo. Sin embargo, este éxito en redes sociales se vio opacado por la funa contra una de las imitadoras más conocidas, quien se hace llamar Shakibecca, pues nuevamente está siendo objeto del escrutinio de los fans.

En esta ocasión, todo comenzó cuando la también creadora de contenido apareció para saludar a los asistentes desde una de las terrazas que rodean el Zócalo, y debido a los gritos de emoción que se escuchan en varios videos, hubo quienes pensaron que se trataba de la emblemática bailarina. La confusión aumentó un poco más tarde cuando la joven se atrevió a pasar por una de las filas del show, dándoles la mano, abrazándolos y hasta tomándose fotos con quienes asistieron a ver a Shakira.

Por supuesto, múltiples plataformas como TikTok se llenaron de comentarios negativos contra la personalidad de internet; algunos usuarios incluso recordaron la última vez que se molestaron con ella por sus acciones. Lo anterior está relacionado con que, el año pasado, cuando La Loba visitó la Ciudad de México con la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, realizó una actividad en la que ciertos invitados desfilarían con ella al inicio del concierto, y una de las seleccionadas fue Shakibecca, lo que desató la polémica al presuntamente intentar opacar a la estrella.

Shakibecca con Shakira

Actualmente, la gran mayoría de las opiniones sostienen que la ex de Gerard Piqué debería denunciar a Rebecca, nombre real de la influencer; mientras tanto, la aludida no ha abordado el tema en sus perfiles, pues se ha enfocado en compartir, a través de sus historias de Instagram, cada uno de los momentos en que se le confundió con la celebridad, lo que ha generado que se intensifique el hate.

Opiniones

"Ser imitadora es un arte legítimo cuando se hace con un marco claro: el escenario, el show, el homenaje", explicó @giovanoti10, seguido de un: "El problema empieza cuando esa imitación sale del escenario y se presenta como si fuera real, generando confusión en la gente que cree estar viendo a la artista original. En ese punto ya no es homenaje, es engaño, aunque no sea con mala intención", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui