¿Viene el amor? Horóscopo Chino para este lunes 2 de marzo del 2026, día del Cerdo de Madera Yin

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este lunes 2 de marzo del 2026, en el que es el día del Cerdo de Madera Yin ¿acaso habrá dinero y amor o será que viene mala suerte?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es un buen momento para organizar planes a mediano plazo, debido que la energía del día favorece alianzas y proyectos colaborativos, además de favorecer un crecimiento positivo, pero debes de avanzar con prudencia y analizar las oportunidades.

Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La vibración del día invita a actuar con mayor sensibilidad, por lo que es importante que evites esa desconfianza por los demás y aunque no debes ser muy confiado, es importante que busques fortalecer relaciones, especialmente laborales.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es el día idea para que comiencen a organizar tus prioridades y las ideas que tengas para tu futuro, teniendo en cuenta la paciencia y ser estratégico y coherente con lo que deseas, sin actuar bajo la impulsividad.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

En el amor este es el día ideal para poder hablar temas importantes, ser sinceros y claros, sin perder la sensibilidad, haciendo crecer ese proyecto personal en conjunto, o solitario.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Hoy es momento para que dejes a la diplomacia tener el control, no ser el que impone su criterio con fuerza, sino que te muevas con prudencia, cautela y escuches a tus compañeros ante de cualquier decisión.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es el día indicado para que de manera emocional y económica busques ser cauteloso y no dejarte llevar por la impulsividad, por lo que debes de actuar con reserva ante lo que sea que se presente.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Es un buen momento para organizar metas personales, debido a que la energía favorece vínculos afectivos y proyectos compartidos, por lo tanto, es ideal para buscar un crecimiento laboral y personal con personas como tu pareja.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Económicamente es momento de que actúes de mantener un equilibrio financiero, por lo que es importante que uses tu creatividad para tomar decisiones en la economía.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Conviene evitar promesas apresuradas, debes de observar lo que hay a tu alrededor para observar y planificar tus momentos, pero, también es importante ser discreto con las oportunidades que se te presenten.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Laboralmente es tu día ideal para que comiences a darle claridad y forma a uno de tus proyectos creativos, y que empieces a manejarte de manera estratégica, actuando con paciencia y fortaleciendo tus vínculos laborales.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Es un buen momento para fortalecer compromisos personales basados en la honestidad y serenidad, no solo en pareja, sino también en amistades cercanas y lazos familiares.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Al ser el signo regente, la energía se siente armoniosa y expansiva, por lo que es buen momento para para iniciar proyectos creativos y pensar en una estabilidad y bienestar futuro.

