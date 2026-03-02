"Ya no la soporta": Christian Nodal pediría el divorcio a Ángela Aguilar; pagaría millones a Pepe Aguilar

Ciudad de México.- El polémico cantante de origen sonorense, Christian Nodal, vuelve al centro del escándalo, entre rumores de separación, debido a que al parecer y según informes, "ya no soporta" a su esposa, la reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, por lo que le habría pedido el divorcio, a menos de dos años de su boda, y por lo que le debería de pagar millones de pesos a Pepe Aguilar por contrato.

Como se sabe, en el mes de julio de este 2026, se van a cumplir dos años de que los intérpretes de Dime Cómo Quieres llegaron al altar en Morelos, que fue todo un escándalo, primero por la rapidez en que se casaron tras la separación de Nodal y Cazzu, a meses de convertirse en padres y por el supuesto acuerdo que el sonorense tuvo que firmar al hijo de Antonio Aguilar, en el que al parecer exigía al menos tres años de matrimonio sino debería de pagar una alta multa, y un extra en caso de que se tratara de infidelidad.

Y al parecer, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, sin importarle nada, va a separarse de Ángela, o al menos eso han informado en la cuenta de Instagram de chismes de La Camaleona y Holly Milk, pues en un en vivo de la última, señaló que una supuesta fuente cercana del equipo laboral de Nodal, afirmaron que este ya no soporta a la intérprete de En Realidad y por eso le pidió el divorcio desde hace varias semanas, y que las fotos que han subido es solo para no alimentar los chismes.

Reportan separación de Nodal y Ángela. Instagram @la_camaleona_897

De la misma manera, afirmó que el cantautor de temas como Adiós Amor, sí va a pagarle más de 10 millones de pesos al creador de temas como Por Mujeres Cómo Tú por esta separación a menos del tiempo acordado que tenía que estar en matrimonio con su hija. Hasta el momento, ninguno de los involucrados no se ha pronunciado ante lo dicho recientemente, pero se espera que pronto den sus declaraciones al respecto.

Por otro lado, La Camaleona, que compartió la información anterior, también compartió la teoría de que supuestamente esta sería la nueva estrategia de Ángela y Christian para dejar atrás todo el hate, asegurando que ambos van a decir que se divorciaron para tratar de parar el hate entre ellos y además de todo opacar el éxito de la intérprete de Con Otra, que ha tenido con su álbum y su gira musical, Latinaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui