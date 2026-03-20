Adiós a un 'Indestructible': Chuck Norris muere tras su hospitalización de emergencia en Hawái

Hawái, Estados Unidos.- Desgraciadamente, el mundo del espectáculo se vistió de un triste luto, y le ha tenido que decir adiós a un Indestructible, debido a que se acaba de confirmar la muerte del querido actor leyenda del cine de acción, Chuck Norris, a solo unas horas que se informara su hospitalización de emergencia durante sus vacaciones en Hawái, a días de haber celebrado su cumpleaños 86.

El pasado jueves 19 de marzo del 2026, se reporto en medios como TMZ, que Norris tuvo que ser hospitalizado de emergencia durante sus vacaciones por la Isla de Kauai, a causa de una emergencia médica del pasado miércoles 18 de marzo. Aunque no se dijo la naturaleza detrás de la situación que lo llevó a un nosocomio, por lo que se desconocía si era algo grave o simplemente un susto al disfrutar de las playas hawaianas.

Ahora, la mañana de este viernes 20 de agosto del 2026, la familia del actor de Walker, Texas Rangers, a través de un comunicado en la cuenta de Instagram, informaron que desgraciadamente estaban para confirmar que falleció de manera repentina durante la mañana del jueves 19 de marzo, destacando que desean mantener en secreto y dentro del circulo familiar las circunstancias que se llevaron de este mundo a Norris, querían aclarar que se fue feliz, rodeado de su familia y descansa en paz.

Tras esto, su familia destacó que aunque el actor de Hollywood para todos solo fue un "un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza", para ellos era un "esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", asegurando que vivió toda su vida con fe, con un propósito y un compromiso inquebrantable con todas las personas que amaba, y que logró inspirar a millones con su bondad, disciplina, trabajo y sobre todo que "dejó una huella imborrable en muchas vidas".

Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está profundamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos", agregaron.

Finalmente, destacaron que querían expresar su profundo agradecimiento a todos sus fans y las personas del medio que se enteraron de su hospitalización, y le enviaron mensajes de apoyo y amor, además de oraciones para que se recuperara lo más pronto posible: "En estos momentos de profundo dolor, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia. Gracias por compartir su amor con nosotros. Con cariño, La familia Norris".

Fuente: Tribuna del Yaqui