¿Belinda? Exnovia de José Ángel Bichir rompe el silencio sobre su accidente y hace fuerte confesión

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Luz Edith Rojas, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación en las que decidió romper el silencio con respecto al tan trágico accidente en el que cayó de un tercer piso del edificio en el que vive, haciendo una fuerte confesión en la que habla de la economía de la familia y además en la que involucra a Belinda sobre posibles episodios de depresión.

El pasado viernes 13 de marzo de este 2026, José Ángel cayó de un tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, momento del que se filtró fotos al haber caído al suelo y al ser ingresado a una ambulancia para llevarlo al hospital más cercano. Ante esto, se dijo que él se habría tirado a causa de una crisis de salud mental, mientras que él, una vez que salió, dejó en claro que no fue así, y que aún debe de procesar todo lo que le ha pasado.

Ahora, a solo unos días de que salió del hospital, Luz mediante una entrevista de Venga la Alegría, declaró que en unos días, el hijo de Odiseo Bichir va a tener que ser sometido a una cirugía: "Estoy enterándome con la comunicación que tengo con Pati, pero lo único que sé es que sí hay que operarlo". Con respecto al porque no se operó al estar internado, Rojas declaró que posiblemente sea por problemas económicos, dada la cuenta del nosocomio y todo lo que conlleva: "Supongo que ha de haber sido un gasto muy fuerte el que tuvieron ahorita".

La reconocida actriz declaró que no puede afirmar que no se haya sometido a la cirugía por problemas económicos, pero que en caso de que sea así ella con mucho gusto está dispuesta a apoyarlos en lo que pueda, y por eso es que se pondrá en contacto con su madre para hablar al respecto: "Habrá que checar, me voy a poner en contacto con ella (la mamá de José Ángel); por supuesto, si puedo ayudar, con todo el amor lo haré".

Poco después, en entrevista con Ventaneando, dejó en claro que aunque ella trata de estar en contacto con José Ángel, él no se encuentra del todo bien y lo que pasó es un episodio demasiado fuerte, de cual aún debe de sobreponerse, recuperarse y entender qué fue lo qué pasó: "No he podido verlo, no fue un episodio nada lindo, no se siente (bien) seguramente, debe de traer una cruda moral, sin entender qué onda; son episodios en la vida que nos pasan para aprender, para crecer para valorar, gracias a Dios tiene a su mami, que lo ayuda, que nos tiene a mucha gente que estamos muy preocupados por él".

De la misma manera, habló de su relación con el actor de José José: El Príncipe de la Canción, dejando en claro que sí tuvieron problemas, discusiones y sí notó una hipersensibilidad en él, pero por su parte no notó una depresión como tal o tan severa como para hacer alfo así: "José Ángel es hipersensible, siempre lo hablábamos ¿no?, a él le dices algo y, a lo mejor, él lo hace muy grande, pero depresión como tal, yo no soy quien para decirte 'sí, tenía depresión o ansiedad', la verdad, teníamos problemas como pareja, como todos".

Finalmente, declaró que si querían saber cosas más personales de Bichir, deberían de buscar a la actriz de Bienvenidos al Edén, pues al parecer ambos seguirían manteniendo el contacto de manera cercana: "Deberían acercarse a Belinda, que es una exnovia más cercana". Con respecto a si es verdad que también tuvo una relación amorosa con Imelda Garza Tuñón, ella declaró que no tenía conocimiento del tema: "Fíjate de ahí sí desconozco, de ese tema no hablé con él".

Fuente: Tribuna del Yaqui