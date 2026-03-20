BTS ya regresó: Lanzan 'Arirang' y RM y Jin envían mensaje previo al concierto gratuito en Corea (VIDEO)

Corea del Sur.- La espera para ARMY valió la pena, porque después de más de tres años de ausencia está de regreso uno de los grupos de K-pop más famosos: BTS. De hecho, el disco fue lanzado oficialmente el 20 de marzo de 2026, siendo el primero tras su pausa para concluir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Evidentemente, aquí en TRIBUNA te tenemos cada detalle de lo más novedoso.

Con tan solo 12 horas desde su estreno, el material audiovisual que protagonizan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cuenta con más de 22 millones de reproducciones y alrededor de medio millón de comentarios, sin tomar en cuenta que en X (antes Twitter) son tendencia, por lo que sin duda alguna fueron recibidos con las puertas abiertas por parte de su fandom, que es uno de los más poderosos.

Estas son las 14 canciones del álbum

1- Body to Body

2- Hooligan

3- Aliens

4- FYA

5- 2.0

6- No. 29

7- SWIM

8- Merry Go Round

9- NORMAL

10- Like Animals

11- they don’t know ‘bout us

12- One More Night

13- Please

14- Into the Sun BTS

Lo que más llama la atención es que, según Forbes, Arirang, desde antes de ver la luz, ya había vendido 4 millones de copias en preventa, pues como te informamos en TRIBUNA se podía adquirir a partir del 16 de enero. Al grado que ya le ganó a artistas como la talentosa Taylor Swift con The Tortured Poets Department, que reportó la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), en 2024 vendió 5,6 millones de copias; en contraparte, Arirang consiguió vender el 71 por ciento de esa cifra.

Concierto gratuito

Recordemos que precisamente BTS tendrá un concierto gratuito en la plaza de Gwanghwamun Plaza, en Seúl, este 21 de marzo, así que como una forma de mantener la calma de los admiradores, integrantes como RM y Jin se manifestaron con cálidos mensajes a sus ARMY. Es necesario resaltar que, de acuerdo con medios locales, al lugar antes indicado podrían asistir incluso más de 200 mil personas.

¿Qué expresaron RM y Jin?

"Como es un lugar donde se reunirán muchas personas, les pedimos que todos puedan disfrutar del concierto de manera segura. Por favor sigan las indicaciones del staff y del personal de seguridad en el lugar", puntualizó el rapero. Ahora bien, en lo que respecta al vocalista que nació en la ciudad de Gwacheon: "Les pedimos que tengan mucho cuidado con su seguridad en el lugar", aseveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui