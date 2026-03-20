Carín León, Matisse y Jared Borgetti prueban en Hermosillo pizzas cubiertas de miel con chiltepín

Hermosillo, Sonora.- Carín León no solo logró juntar a personalidades de gran renombre en La Cura Fest, sino que, como buen anfitrión, aprovechó para compartir con sus invitados productos típicos de la región y delicias elaboradas por sonorenses. En los camerinos de La Cura Fest, varios artistas disfrutaron de deliciosa pizza al horno de leña de La Chiltepina Baking Pizza. El intérprete de 'Según quién' y su novia Meylín Zúñiga fueron de los primeros en probar estas pizzas artesanales que destacan por su peculiar selección de ingredientes y usan un aderezo muy especial: la miel con chiltepín.

Carín León

Entre los artistas que disfrutaron de estas pizzas originales de Hermosillo, estuvieron Melissa Robles y Román Torres, integrantes de Grupo Matisse, quienes fueron parte de los artistas sorpresa que participaron en el magno evento. Por su parte, también degustaron del sazón sonorense de las pizzas de La Chiltepina Baking los futbolistas Jared Borgetti, Francisco 'Maza' Rodríguez y Ricardo Osorio, quienes participaron en un torneo de fútbol rápido previo a la primera noche del festival musical.

Melissa Robles de Matisse

El concepto de estas pizzas fue desarrollado por el hermosillense Daniel Cambustón, quien también se desempeña como baterista de agrupaciones nacionales.

Ponle chiltepín y un toque de miel...

La Chiltepina Baking Pizza cuenta con un menú basado en el platillo italiano combinado con sabores sonorenses. "Los italianos nos dieron la pizza, pero los sonorenses la mejoramos", dice Cambustón, el creador de esta propuesta culinaria. Entre las especialidades se encuentra la pizza chiltepina, que combina el queso con barbacoa de puerco y cebolla morada curtida.

Otra de las favoritas es La Yaquesita, con queso, jamón, tocino, un toque de miel de abeja y chiltepín. Para la Cuaresma está la pizza San Carlos con queso, bañada en mantequilla, parmesano y camarón. Las pizzas están ubicadas en Hermosillo y puedes encontrar su información en su página de Facebook e Instagram LaChiltepinaBaking.

Fuente: Tribuna del Yaqui