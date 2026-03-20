Caso Octavio Ocaña: ¿Juez liberará a uno de los asesinos del actor de 'Vecinos'?; le concede amparo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el caso de Octavio Ocaña se encuentra en medio del ojo público, debido a que recientemente se ha informado que un Juez le concedió un amparo al exoficial identificado como Gerardo 'N', en uno de los delitos bajo el que está en juicio, ¿acaso va a liberar de prisión al que supuestamente es uno de los asesinos del actor de Vecinos?

Con tan solo 22 años de edad, salió de su casa a una fiesta el 28 de octubre del 2021, sin imaginarse que sería la última vez que vería a todos sus seres queridos, pues por desgracia, la madrugada del 29 de octubre fue asesinado. A lo largo de las investigaciones, dos expolicías fueron señalados, Leopoldo Azuara, ya sentenciado por los delitos de homicidio doloso y abuso de autoridad, y Gerardo 'N', quien se encuentra vinculado a proceso por los mismos delitos, y por lo que está en un juicio.

Ahora, en medio de este proceso judicial, el abogado de la familia Ocaña, Francisco Hernández, declaró que el juez que lleva su caso le concedió un amparo al exelemento de la Policía, que él mismo promovió para favorecerse en este caso, esperando una menor sentencia a la de su compañero, asegurando que no hubo un abuso de autoridad: "No vinculación a proceso, pero además a mí no me consta. Es más, no se cometió el delito de abuso de autoridad".

De la misma manera, en declaraciones para Venga la Alegría, explicó que de inmediato, tanto él como las autoridades de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, han tomado acciones para impugnar el amparo, esperando un fallo a favor de a familia del actor que dio vida a 'Benito Rivers': "La fiscalía ya presentó también su propia apelación. Nosotros ayer presentamos la apelación porque aquí no solamente se trata de Octavio Ocaña, también de sus acompañantes".

Cabe mencionar que de la misma manera, aclaró que el amparo a favor de Gerardo no es para salir de prisión y permanecerá tras las rejas ya que continúa vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso, y solamente se ha dado amparo en el procedimiento sobre el delito de abuso de autoridad: "Lo único que va a pasar con esto es otra vez a resolver la vinculación. Y hay que reponer el tiempo, ¿no? Pero por abuso de autoridad. Esto no significa de ninguna manera que él sea inocente. La lucha sigue y seguramente vamos a obtener una condena en su contra. Por los dos delitos".

¡Nueva polémica legal en torno al caso de Octavio Ocaña! El Juez concedió amparo para Gerardo N.



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Fuente: Tribuna del Yaqui