¿Demandará a Lupillo Rivera? Chiquis Rivera da respuesta a declaraciones del cantante en su libro

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras, Chiquis Rivera, acaba de brindar una entrevista en la que ha dado una contundente respuesta a su tío, el también cantante de corridos, Lupillo Rivera, ante las tan polémicas e íntimas declaraciones que hizo en su contra en el que es su primer libro biográfico, ¿acaso la joven se irá por la vía legal y va a demandar al famoso por eso o lo dejará pasar?

El denominado 'Toro del Corrido' se encuentra en el centro de la polémica y en medio de una batalla legal contra Belinda, a causa de que en su más reciente libro autobiográfico, Tragos Amargos, en el cual ha hecho declaraciones muy íntimas sobre la vida de gente con la que se ha relacionada de manera amorosa, de amistad o incluso de su propia familia, como es el caso de Chiquis, afirmando que tuvo relaciones íntimas con la mejor amiga de Jenni Rivera y tocó temas de la supuesta relación de la joven Rivera y Esteban Loaiza.

Ahora, durante la tarde del pasado jueves 19 de marzo, en una rueda de prensa, al ser cuestionada sobre si se molestó con el exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que aún no ha tenido la oportunidad de hablar con él y aclarar los temas: "No tuve la oportunidad de hablar con él, no he tenido la oportunidad". Ante esto, se negó rotundamente a dar más declaraciones al respecto.

EXCLUSIVA: ¡Chiquis Rivera no DEMANDARÁ a Lupillo Rivera tras hablar de una supuesta relación con la JOYERA de Jenni Rivera! ¿Qué OPINAS sobre esto?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/Fdw4HgfqUv — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 6, 2025

Dado a que a lo largo de la rueda de prensa se insistió con el tema, al final declaró que sí le dolió que hablara de ella, pero que ahora está bien con ella y con la vida y no piensa en el libro: "Sí me dolió, pero ya, todo bien". De la misma manera, quisieron abordar el tema de su padre, Trino Marín, que abusó de ella al ser una niña, a lo que ella declaró que para ella el tema "Quiero respetar su privacidad, no nada más la de él, sino la de su familia, es un tema muy difícil, pero estamos bien, yo ya, ya solté eso".

Finalmente, con respecto al tema de su pelea con su abuela, Rosie Rivera, declaró que ella ha hecho un proceso de sanación bastante largo, en el que ha aprendido a soltar, a dejar ir lo malo y perdonar libremente, aunque no se regrese a una relación, sí haya un perdón sincero y una sanación espiritual: "A través de esta sanación que he hecho, he aprendido a soltar, no solo a perdonar, sino a soltar, que son dos cosas diferentes, así que sí siento que la relación nunca va a ser igual, pero yo ya no cargo con un sentimiento de rencor, de coraje".

¿Le dolió? Chiquis reacciona a las revelaciones que hizo Lupillo Rivera sobre ella en su libro.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ. pic.twitter.com/riih2l0fMq — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui