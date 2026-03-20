Disney apuesta por la nostalgia: Confirman fechas de 'Los Increíbles 3' y 'Lilo & Stitch 2'

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una sorpresa para todos los fanáticos de las películas de Disney, ya que la secuela de Lilo & Stitch se estrenará el 26 de mayo de 2028, mientras que la tercera parte de Los Increíbles podrá disfrutarse el 16 de junio del mismo año. Por lo tanto, todo indica que Disney está más que seguro de que actualmente vende más la nostalgia que cualquier otro elemento.

Ahora bien, según información de Variety, el director ejecutivo de Disney, Josh D’Amaro, habló por llamada con los accionistas de la compañía el 18 de marzo, ocasión en la que definieron los nuevos proyectos. El mismo medio reveló que Los Increíbles 3 será dirigido por Peter Sohn, conocido por Elemental, un cambio notable ya que la saga estaba bajo la dirección de Brad Bird, quien ahora fungirá como guionista y productor.

Como dato adicional, las dos primeras partes de la historia de superhéroes, según reportó vanguardia.com, fueron tan exitosas que recaudaron 1.800 millones de dólares, por lo que se espera que la nueva entrega tenga un desempeño aún mejor. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles, pero en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización.

'Lilo & Stitch 2'

En cuanto a Lilo & Stitch 2, al igual que en el caso anterior, sobre personajes y trama no hay pormenores, pero sí se confirmó que regresará Chris Sanders a cargo de la secuela. Lo más reconfortante para los que disfrutaron de la icónica voz del extraterrestre es que él continuará prestándole su talento vocal. La compañía estadounidense ya subió a sus sitios oficiales los anuncios que generaron muchísimas reacciones.

'Los Increíbles 3'

Antes de finalizar, la cinta protagonizada por Maia Kealoha logró recaudar al menos mil millones de dólares a nivel mundial, colocándose entre los más exitosos de 2025. Las opiniones de los fans están divididas: aunque un número considerable publica comentarios positivos, en el lado contrario se ubican quienes desean que dejen en paz a los clásicos y creen que es momento de presentar nuevos personajes.

Fuente: Tribuna del Yaqui