Escándalo en la Realeza: Marius Borg, hijo de princesa de Noruega, pasaría 7 años en prisión por abuso

Oslo, Noruega.- Desgraciadamente, la Realeza noruega, sigue enfrentándose al fuerte escándalo del joven de 28 años de edad, Marius Borg Høiby, que es el hijo de la princesa heredera al trono, Mette-Marit, debido a que se ha dicho que la Fiscalía del mencionado país, está solicitando que pase siete años en prisión por todas las acusaciones en su contra de abuso sexual a cuatro mujeres en los últimos dos años.

Como se sabe, desde hace varios meses que la Corona noruega se encuentra, por primera vez en su historia, enfrentando un escándalo de origen delictivo, pues el joven Marius de 28 años, fue acusado en el año del 2024 de cuatro violaciones, múltiples casos de violencia doméstica, amenazas, grabación de imágenes íntimas sin consentimiento y otros actos delictivos, que suman alrededor de 32 delitos graves, por los que se ha dicho que podría llegar a enfrentar hasta 16 años de prisión de ser declarado culpable de todos los cargos.

Ahora, después de su juicio el pasado lunes 2 de febrero de este 2026, el fiscal Sturla Henriksbø, decidió romper el silencio en el penúltimo día del juicio en contra de Marius, el pasado jueves 19 de marzo del año en curso, argumentando que no es un monstruo, pero que debe ser castigado por las afectaciones a sus víctimas: "La violación puede dejar secuelas duraderas y destruir vidas. Puede ser algo que la víctima lleve consigo toda su vida".

BREAKING: Another Epstein-linked figure is behind bars. Marius Borg Høiby, 29, son of Norway’s Crown Princess Mette-Marit, has been detained facing 38 charges including multiple rapes. -BBC pic.twitter.com/EBauNkX8ys — uD83DuDC95 Brittany Belle uD83DuDC95 (@BrittanyinTexas) February 20, 2026

Ante esta situación, pese a que asegura que no es un monstruo, sí es un hombre "violento" que debe entender el alcance del mal que ocasiona, describiéndolo como alguien que es "presa de arrebatos de ira, celoso y que, sobre todo cuando está bajo los efectos de sustancias nocivas para la salud, puede perder el control", dejando en claro que necesita con urgencia ayuda y un control a esa agresividad.

Puede perder el control, gritar, lanzar teléfonos, incluso cuchillos, dar puñetazos en las paredes. Y hemos oído hablar de estrangulamientos, golpes y escupitajos", relató el fisca.

Cabe mencionar que hasta el momento, la Princesa Mette-Marit, no se ha pronunciado con respecto a la posible condena de su hijo, pero en el pasado el Rey Harald V, a través de un discurso de Navidad, expresó que él solo podía decir que estaban apoyando a las víctimas y desea que se haga justicia en base a la verdad: "Quiero expresar solidaridad para todos los afectados, no solo en nuestra familia, sino también para los demás que han sufrido por estos hechos. Esperamos que se encuentren bien".

Breaking: Law enforcement want to jail Mette-Marit's son, Marius Borg Høiby for 7 years and 7 months for 39 offences including rape, drugs and abuse pic.twitter.com/xYfYDzrRWN — ?ar?uD83EuDEB5 (@stammebark) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui