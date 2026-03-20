Florinda Meza arremete en contra de Cazzu y Christian Nodal; los culpa del hate a Ángela Aguilar

Ciudad de México.- La reconocida y polémica actriz mexicana, Florinda Meza, en una entrevista para Univisión ha decidido alzar la voz y salir en defensa de la cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, tras lo cual no tuvo reparo alguno al momento de arremeter en contra de la trapera argentina, Cazzu, y del cantante originario de Sonora, Christian Nodal, señalándolos como los únicos culpables del hate en contra de la joven.

Desde hace dos años que el nombre de la hija menor de Pepe Aguilar se encuentra asociado al escándalo, entre apodos como "robamaridos" y "destruye familias", por su apresurado matrimonio con el cantante sonorense, pues se afirma que se metió en su relación con la intérprete de Nena Trampa. Ante esto, con el estreno de la serie de Chespirito: Fue Sin Querer Queriendo, en el que también se dice que ella fue la causa de la separación entre Roberto Gómez Bolaños y la madre de sus siete hijos, se les comparó y hasta se dijo que eran familiares que actuaban de la misma manera.

Al padecer del mismo mal, siendo atacadas en redes como X, anteriormente conocido como Twitter, ahora, durante una entrevista para Despierta América, al volver a abordar el tema de la situación que vive la intérprete de En Realidad, Florinda estalló y declaró que el culpable de todo era Nodal, que él fue quién la sonsacó y a él se le debió de haber señalado no a ella: "La pobre muchacha realmente no tenía razón en ser juzgada así, ella era una joven de entonces 20 años, y él casi de 30. El que estuvo mal era el otro, sonsacando a una jovencita".

¡Florinda Meza NIEGA ROMANCE con Carlos Villagrán! ¿Qué OPINAS de sus declaraciones durante esta entrevista? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/swW6Dm9Lpk — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 15, 2025

Finalmente, declaró que la creadora de Con Otra también tiene mucha culpa del que el hate creciera tanto, afirmando que ella hizo mucho escándalo y estuvo llevando el tema de una manera innecesaria, asegurando que no debió de hacerlo si ni siquiera era esposa del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos: "Y luego la fulana que hizo mucho escándalo, la mujer que no sé cómo se llama, una fulanita, sultanita o menganita, hizo mucho escándalo, ni estaba casado con ella".

Cabe mencionar que hasta el momento, ni la intérprete de La Cueva o el polémico creador de Adiós Amor, no se han pronunciado ante las declaraciones de la actriz que personificó a 'La Chimoltrufia', pero se espera que pronto alguno de ellos salga para darle una contundente respuesta a los señalamientos en los que los acusa de ser los responsables del escándalo y meter a Ángela en medio de esta situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui