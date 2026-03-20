Horóscopo de HOY Mhoni Vidente VIERNES 20 de marzo: ¿Cuál será la suerte de tu signo zodiacal?

Ciudad de México.- Si deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este viernes 20 de marzo de 2026, es clave que leas con atención los horóscopos de Mhoni Vidente, la astróloga y taáotisa más famosa de México y América Latina. en el horóscopo de hoy, la pitonisa cubana comparte consejos prácticos para aprovechar la energía del día y evitar tropiezos. Lee con atención y prepárate para lo que viene.

Horóscopos de hoy viernes 20 de marzo de 2026 por Mhoni Vidente: La fortuna de tu signo zodiacal

Aries

Se activa tu energía para cerrar pendientes que has postergado, dice Mhoni Vidente. En lo laboral, podrías recibir una propuesta inesperada. En el amor, evita discusiones impulsivas; alguien cercano necesita paciencia.

Tauro

Es un día para ordenar tus finanzas y tomar decisiones más firmes. En el trabajo, tu constancia dará resultados. En lo personal, alguien del pasado podría reaparecer con intenciones claras.

Géminis

La comunicación será tu mejor herramienta, dice Mhoni Vidente este viernes 20 de marzo de 2026. Aprovecha para aclarar malentendidos. En temas de dinero, evita gastos innecesarios. En el amor, se fortalece un vínculo importante.

Cáncer

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Confía en lo que sientes antes de tomar decisiones. En el trabajo, podrías recibir reconocimiento.

Leo

Se abren oportunidades para avanzar en proyectos personales. En lo económico, llegan noticias positivas. En el amor, es buen momento para expresar lo que realmente quieres.

Virgo

Día ideal para organizar pendientes y retomar el control de tu agenda. En el trabajo, evita cargar con responsabilidades ajenas. En el amor, busca equilibrio.

Libra

Las decisiones importantes no pueden esperar más. En lo laboral, alguien confiará en tu criterio. En el amor, hay posibilidades de reconciliación si hay diálogo sincero.

Escorpio

Se presentan cambios que, aunque inesperados, serán positivos. En el dinero, evita riesgos. En el amor, alguien te sorprenderá con un gesto importante.

Sagitario

Tu energía estará enfocada en avanzar sin distracciones. En el trabajo, podrías concretar un acuerdo. En lo personal, necesitas darte un momento para reflexionar.

Capricornio

Es momento de tomar decisiones firmes en lo económico, ya que tienes muchas crisis. En el trabajo, tu disciplina será clave. En el amor, evita actitudes frías y abre espacio a la comunicación.

Acuario

Las ideas fluyen con facilidad, aprovéchalas. En lo laboral, podrías destacar. En el amor, es buen día para iniciar algo nuevo o fortalecer lo que ya tienes.

Piscis

Tu sensibilidad estará a flor de piel este viernes, dice el horóscopo de hoy. En el trabajo, mantente enfocado para evitar errores. En el amor, escucha más y habla menos; eso hará la diferencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui