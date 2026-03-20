G Google News Fondo
Horóscopos HOY Nana Calistar SÁBADO 21 de marzo 2026: Predicciones para el amor, dinero y trabajo con Sol está en Aries

¿Quieres saber cuál es el destino de tu signo este día? Conoce antes que nadie las predicciones de Nana Calistar; atención porque el Sol está en Aries

Horóscopos de Nana Calistar para este sábado 21 de marzo de 2026 Foto: Internet

Ciudad de México.- El sábado 21 de marzo de 2026 se siente distinto, como si el ambiente estuviera cargado de impulso y decisión. Apenas con el Sol recién instalado en Aries, la energía deja de ser contemplativa y se vuelve más frontal: aquí ya no se trata de pensar tanto… sino de hacer. Nana Calistar lo diría claro: si hoy no haces algo por ti, nadie más lo va a hacer… pero tampoco se trata de correr sin rumbo, sino de moverte con intención.

Después de días de cierre emocional, este sábado trae una sensación de arranque, de querer moverse, cambiar cosas, decir lo que se había callado. Es una vibra que empuja, que incomoda un poco porque ya no permite quedarse en lo mismo. Eso sí, Mercurio retrógrado sigue presente, así que aunque haya prisa por avanzar, el universo sigue poniendo pausas estratégicas para que no te lances sin ver el terreno.

  • Aries

Andas con todo y se te nota: iniciativa, carácter y cero paciencia. Está bien avanzar, pero no atropelles procesos ni personas. En el amor, puedes encender una chispa… o provocar un incendio.

  • Tauro

Te cae el veinte de algo que venías ignorando por comodidad. Este sábado no es para hacerte el loco. En el amor, alguien te demuestra con hechos lo que con palabras no decía.

  • Géminis

Tu lengua anda más rápida que tu cabeza, así que mide lo que dices. Un comentario mal puesto puede armar novela. En el amor, cuidado con coquetear de más y luego no saber cómo salir.

  • Cáncer

El mood emocional sube y baja, pero en uno de esos bajones viene una claridad que necesitabas. En el amor, alguien podría tocarte fibras… decide si te abres o te proteges.

  • Leo

Te encanta liderar, pero este sábado no todos van a seguirte el ritmo. Baja tantito la intensidad. En el amor, podrías atraer atención… pero también celos o drama.

  • Virgo

Te urge ordenar algo en tu vida (o todo), pero el caos te está enseñando a soltar control. En el amor, alguien rompe tu esquema… y te gusta más de lo que admites.

  • Libra

Se te presenta una situación donde tienes que elegir sin darle tantas vueltas. Ni blanco ni negro: decide. En el amor, alguien quiere más seriedad… ¿tú también?

  • Escorpio

Tu radar anda finísimo. Detectas mentiras, intenciones y dobles caras. Usa eso con inteligencia, no para confrontar por impulso. En el amor, menos juego mental y más claridad.

  • Sagitario

Plan que no tenías, plan que se arma… y sale mejor de lo esperado. Fluye, pero no te pierdas en la emoción. En el amor, alguien podría ilusionarte bonito, pero ve paso a paso.

  • Capricornio

Te toca aflojar el control y aceptar que no todo depende de ti. Este sábado te lo deja clarito. En el amor, alguien podría buscarte justo cuando ya estabas soltando.

  • Acuario

Ideas nuevas, ganas de cambiar rutina y romper con lo de siempre. Dale, pero termina lo que empiezas. En el amor, una charla sincera puede cambiar el rumbo.

  • Piscis

Vienes de cerrar ciclos y se siente raro… como vacío pero también alivio. Este sábado empiezas a reconectar contigo. En el amor, podrías elegirte a ti por primera vez en mucho tiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui

