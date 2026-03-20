¿Indirecta hacia 'Toñita'? Carlos Rivera sorprende con show privado en boda de 'Un tal Fredo' (VIDEO)

Ciudad de México.- La boda del influencer Un tal Fredo ha sido bastante comentada por una situación en particular, ya que estuvo presente amenizando el reconocido cantante mexicano Carlos Rivera, quien sorprendió al ofrecer un concierto privado a la personalidad de internet y a su ahora esposo, Adrián Álvarez, durante el evento celebrado en la ciudad de Cuatro Ciénegas, Coahuila.

De hecho, el influencer compartió un video en Instagram donde se escucha al esposo de Cynthia Rodríguez cantando en el escenario durante el evento de bienvenida, conocido como rompehielos. En primer plano aparece la feliz pareja sonriéndose y demostrando con gestos de cariño la alegría de unir sus vidas de manera definitiva. "Te quiero cumplir todos los sueños como tú haces que todos los míos se vuelvan realidad. Te esperaba·, fue la frase con la que acompañó el material audiovisual.

Es importante destacar que todo esto se trató de un regalo para el esposo del wedding planner. Según información compartida por el propio Alfredo Cantú en sus redes sociales, este día especial se planeó con anticipación y bajo un itinerario detallado, pues la pareja se comprometió en Italia en julio de 2025. Además, por su perfil profesional, sus seguidores esperaban un evento de gran magnitud.

Carlos Rivera con los novios

Ahora bien, centrándonos en la boda, la celebración se extendió durante tres días para consentir a los invitados. La primera jornada incluyó una cena en Cantina El 40; el segundo día consistió en una clase funcional al aire libre en el Río Mezquites, seguida de un brunch saludable con barra de proteínas y jugos naturales. La mayoría de los presentes eran amigos cercanos y algunos colegas, como Lupita Villalobos y Kass Quezada, quienes fungieron como damas de honor.

Carlos Rivera

La participación de Carlos Rivera llamó especialmente la atención, ya que ha estado envuelto en rumores de internautas que aseguran que es homofóbico, mientras otros piensan que podría ser homosexual. Uno de los comentarios que alimentó estas especulaciones fue el de Toñita, quien en febrero, en un encuentro con medios, fue cuestionada sobre la presunta negativa de Rivera a participar en una boda entre mujeres. La cantante respondió: "Nosotros no somos nadie para sacar a nadie del clóset".

Fuente: Tribuna del Yaqui