Julio Preciado sale del retiro: A 6 meses de crisis de salud y dejar la música, revela que regresa

Ciudad de México.- El reconocido cantautor de banda mexicano, Julio Preciado, acaba de brindar una entrevista para TV Azteca, en la que confirmó que salía del retiro, o por lo menos que está considerando el no abandonar los escenarios, pues a seis meses de su crisis de salud, y solo dos meses de anunciar que dejaba la música, ahora, afirma que lo ha pensado y revela que regresará con éxitos nuevos.

El intérprete de El Sinaloense, el pasado 11 de septiembre del 2025, mediante su cuenta personal de Instagram compartió un comunicado, en el que reveló que desgraciadamente fue hospitalizado por varios días, estando bajo observación médica por tres largos días, fue a causa de un cuadro de neumonía, que fue provocado por haberse cargado de trabajo y no tener un día de descanso, pese a síntomas previos.

Meses después, el pasado 9 de enero del 2026, en entrevista para Venga la Alegría, mencionó que tomó la decisión de retirarse y este 2026 sea su último año sobre el escenario, debido a que ya había sacrificado demasiado y desea en estos momentos disfrutar de su familia, especialmente de sus nietos: "No fue sencillo. Para hacerme de un nombre, de un capital, y para que mis hijos llevaran la vida que tuvieron, tuvieron que hacerse sacrificios, como que su papá no estuviera presente… Es un precio que se paga, y que ahora quiero compensar disfrutando a mis nietos".

Julio Preciado anuncia su retiro de los escenarios y esta es la razón.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

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Ahora, este viernes 20 de marzo del 2026, el vocalista de Banda El Recodo, dejó en claro que está considerando seriamente el no dejar la música, pues su familia le hizo ver que él está acostumbrado a estar sobre el escenario y su mayor felicidad, es precisamente estar ahí: "Mi familia me puso los pros y los contras, me dicen 'te gusta emocionar a la gente, estás acostumbrado a un ritmo de vida, y pues muy elevado, acostumbrarte a tus nietos', no digo que me voy a rajar, pero sí me puso a pensar".

"Me puso a pensar en mi ayudo a la gente, ayudo a los demás, pero también pienso poquito en 'bájale poquito', un ritmo diferente, ahorita que llegue de mi gira de Europa en julio, ya en agosto les digo si me quedo o me voy".

Vienen duetos muy importantes, tenemos un dueto muy importante con mi querido Alex Lora, va a ser una fusión que la gente va a decir '¿qué hace este loco con Alex Lora?', la verdad es que salió fenomenal, está muy bueno la versión, es con banda, así que va a ser un trancazo la canción", concluyó.

Julio Preciado se recupera y ya descarta su retiro de la música. uD83CuDFA4 Podría tomar otras alternativas y continuar regalándonos éxitos.



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Fuente: Tribuna del Yaqui