¿Nueva tragedia azul? Conoce quién ganaría la Supervivencia este viernes 20 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y para el Exatlón México es momento de que los atletas se preparan para defender su camiseta, y evitar que este viernes 20 de marzo del 2026 queden en zona de riesgo sus compañeras. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, que es de vital importancia, pues están en riesgo las mujeres por parte de los azules y los hombres rojos, además de La Ventaja, ¿acaso viene nueva tragedia azul?

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación. En esta ocasión todo parece indicar que no habrá tregua y las polémicas van a seguir creciendo, porque podría haber enfrentamientos internos en los azules por su mala racha.

En cuanto a la ventaja, que le podría dar hasta 10 segundos de retraso a los rivales en el comienzo de una carrera o proyectiles extras en la competencia que deseen, se dice que va a ser una vez más para el equipo de Mati Álvarez, que en los últimos días le ha arrebatado a los azules premios muy importantes, como el pasado jueves 19 de marzo del 2026, en el que se quedaron con la Villa 360 y la Conexión con Fans.

Mañana arranca la serie por la Supervivencia: Mujeres Azules en riesgo y hombres Rojos en peligro.



Te esperamos este viernes en #ExatlónMéxico a las 8:30 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/mhScM5kUeO — Exatlón México (@ExatlonMx) March 20, 2026

Con respecto al duelo de la Supervivencia que habrá este viernes 20 de marzo, se ha dicho que será una victoria muy importante para el equipo de El Mono Osuno, ya que será la oportunidad de sacar a una de las chicas azules y mantener a todos los rojos unidos por tercera semana consecutiva, debido a que tras sacar a Natali Brito y Ernesto Cazares en las eliminaciones pasadas, el próximo domingo 22 de marzo, se irá una chica azul.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría solo victoria azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui